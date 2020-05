IT之家5月2日消息 根据外媒VideoCardz的报道,英特尔在推特晒出了 Xe-HP 高性能GPU,并将之称为“万物之父”。

▲via VideoCardz

据介绍,英特尔的高级副总裁Jim Keller与英特尔首席架构师Raja Koduri出现在推特照片中,第三张照片显示了一个神秘的芯片。

Raja Koduri转发了这张照片,并写道“beep of all is back”。在印地语中,“baap”是“父亲”的意思。而在去年英特尔介绍Xe-HP GPU时就用到了“Father of All(万物之父)”这一词,因此几乎确定这颗芯片就是Xe-HP GPU。现在,原推特已经删除。

IT之家了解到,Xe-HP是为媒体转码或工作站而设计的。外媒VideoCardz认为,英特尔的Xe-HP将成为是英伟达 Quadro或AMD Radeon Pro GPU的竞品。