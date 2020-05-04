乐观主义or悲观主义？巴菲特事实上是个现实主义者

你可以期待沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的平易近人和乐观开朗。

但如果你周末在伯克希尔哈撒韦公司股东大会上仔细聆听巴菲特的话——你就会发现，在数个小时的直播谈话中常常流露出一种对近期前景的深切担忧。这应该是对所有投资者和政策制定者的一个警告。

尽管有关此次会议的许多头条新闻都是关于巴菲特的积极格言——“基本上没有什么能阻止美国”、“你可以押注美国”——但在这些长期的宣言背后，是一条条截然不同的信息。

在过去的十年里，巴菲特和他最好的朋友查理-芒格每年都会坐在奥马哈的会议讲台上。即使在经济困难时期，他的积极性也总是散发着一种明确的确定性。毕竟，他被称为“奥马哈先知”。

这就是为什么他反复说“我不知道”会让人不安的原因。他谨慎地表示，市场将在长期内改善——尽管他确定的时间框架不是几个月，甚至不一定是几年，而是几十年。关于当前的气候，他说，“你可以把赌注押在美国身上，但你必须小心你的下注方式。”他补充道，“因为市场无所不能。”

推动美国重新开放的政客和往往愿意忽视眼前经济灾难的满怀希望的投资者一直在提振股市，而在这个时候，巴菲特在面对未来的挑战时却显得很现实。

他谈到了第二波冠状病毒感染的可能性。他承认，未来几年世界可能会发生深刻的变化。在会上，他花了相当一部分时间详细介绍了1789年以来美国股市的表现，特别关注了1929年至1951年这段时间。在这段时间里，美国股市花了22年时间才回到高点。

除了说话，他还用钱包说话。他通常在股市下跌时精准抄底。但这一次并没有。巴菲特最近什么也没有买；他没有在上个月股市下跌时买进股票，当时市场感觉有点恐慌：“我们什么都没做，因为我们没有看到任何有吸引力的事情可以做。”

相比于他在2008年金融危机期间的行动。当时，在雷曼兄弟（Lehman Brothers）申请破产一个月后，巴菲特在《纽约时报》上发表了一篇专栏文章称：“短期内，失业率将上升，商业活动将停滞不前，新闻标题将继续令人恐慌。所以……我一直在买美国股票。”

但这一次，他正在管理他的资产。“我们的立场是坚守‘堡垒’”他说。

换句话说，如果情况变得更糟，他希望能保护公司，而且他显然非常担心情况会变糟。

他说，他手头的1370亿美元“考虑到最坏情况的可能性，并不算太多”。

让它渗进来。他补充道：“我们不会为单个问题做准备，我们会为那些有时会产生自身动力的问题做准备。”同样出自巴菲特之口的另一句名言是：“每隔十年左右，经济的天空就会乌云密布，且短暂的下去黄金雨。当这样的倾盆大雨来临时，我们必须提着浴盆冲出去，而不是带着茶匙。”

但在这场危机中，他却反其道而行之：他出售了美国四大航空公司的全部股份。他的理由似乎更多的考虑了全球和美国的经济影响，而不仅仅是航空公司的财务挑战。

他说：“我不知道从现在开始的两到三年后会不会有和去年一样多的乘客乘坐飞机。”“他们可能会，也可能不会，但我对未来不太清楚。”

旅游的减少，根据其深度，将对更大的经济和就业产生巨大的多米诺效应：旅游人数的减少意味着各行各业的就业机会减少。

他还说，能源、房地产和零售行业都面临着可能波及整个经济和银行系统的问题。他说，在油价如此之低的情况下，向能源公司发放贷款可能会挤压银行的资产负债表，“你可以想象股东们会发生什么。”

关于房地产，他补充说，“如果你拥有一个购物中心，你有一群租户现在不想给你付款，零售空间的供求可能会发生相当大的变化。”他描述了一个最糟糕的连锁反应：房东不支付他们的抵押贷款可能最终给银行带来麻烦。伯克希尔在摩根大通和美国银行都有投资。

不过，他表示，与2008年相比，各银行对挑战的准备要充分得多。

一份声明可能表明了他最直接的洞见：“现在是借钱的好时机，这意味着现在可能不是放出贷款的好时机。”

是什么促使巴菲特如此谨慎？

事实上，他一直很谨慎。相比于提前行动，巴菲特往往宁愿错失一个机会。“我不在乎我错过的东西，”他经常说。

如果说还有一线希望的话，那就是巴菲特并没有预言世界末日，他只是不确定我们将走向何方，不过他当然是抱着最好的希望。他说，如果有合适的交易，他会参与。

他说：“美国的奇迹、美国的魔力一直占上风，而且将再次占上风。”

在当前这样一个关于重开的极化政治斗争和对于未来不确定性的状况下，巴菲特的谨小慎微的方法是我们都应该采取的：“我不相信有任何人知道明天，下周，下月或明年的市场将会发生什么。”