曝三星 Exynos 1000 用上 AMD GPU，性能将超 iPhone GPU

IT之家5月5日消息 AMD首款定制Radeon GPU将为未来的三星旗舰手机产品提供支持，将轻松击败当前业界领先移动GPU。

早在2019年，三星宣布与AMD达成多年战略合作伙伴关系，以支持基于AMD高度可扩展的RDNA图形架构的自定义图形IP。三星曾宣布将在智能手机和其他产品中使用此IP。

爆料称，AMD正在优化定制GPU，该定制GPU可能会集成到三星开创性的5nm芯片中。

最近，即将面世的基于AMD技术的三星GPU基准在GFXBench上泄露。泄漏的基准测试表明，即将面世的GPU可能最终会超过iPhone中A系列芯片GPU性能。

在曼哈顿3.1测试中为181.8帧（比骁龙865的Adreno 650 GPU高出13％）

在Aztec Normal测试中为138.25帧（骁龙865Adreno 650 GPU为53帧）

在Aztec High测试中为58帧（骁龙865Adreno 650 GPU为20帧）

IT之家获悉，首款用于三星Galaxy智能手机的AMD Radeon GPU可能会出现在Exynos 1000芯片上，同时，据称三星在被高通骁龙865“羞辱”之后，还在研发7nm产品。该SoC可能称为Exynos 992，将用在Galaxy Note20系列手机上。