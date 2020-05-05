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女朋友生气了！马斯克出售4000万美元豪宅，曾称卖光所有房子

2020/5/5 11:57:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月5日消息 5月3日，马斯克在洛杉矶的两座豪宅分别以3000万美元和950万美元在房地产网站出售。5月4日特斯拉股价上涨8.54%，收于761.19美元。5月1日，马斯克发推文称将出售几乎所有的有形资产，将不再拥有有房子。万万没想到，他并非开玩笑，真的很快就付诸实践。马斯克也表示，其女朋友对此感到生气。

马斯克清仓房产最直观的原因是增加特斯拉的现金流。

贝莱尔是洛杉矶房价最贵的地区之一，这里的名人业主包括现任财政部长史蒂文·姆努钦和明星碧昂丝等。

IT之家从Zillow交易信息获知，马斯克挂牌3000万美元的豪宅在2013年1月以1700万美元价格买下，豪宅室内面积达到16251 平方英尺，法国乡村庄园风格设计，总共拥有6间卧室和11间浴室，还有一个酒窖和一个两层楼高的图书馆。不仅室内面积大，该房产还拥有近1.7英亩户外空间，不仅有私人健身房和10个车库，还有一个户外游泳池、水疗中心和网球场。

第二套房子挂牌价950万美元，是已故影星吉恩·怀尔德的故居。2013年10月，马斯克以675万美元价格买下。马斯克入手后，把这栋房子改建成一所私立学校。根据Zillow的信息，这套豪宅的面积占地为2756平方英尺，总共有5个卧室床和5间浴室。

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关键词：马斯克特斯拉

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