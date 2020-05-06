Airbnb全球裁员四分之一，今年营收不及去年一半

美国共享民宿巨头Airbnb今天宣布在全球范围内裁员1900人，裁员比例约在四分之一。Airbnb创始人兼CEO切斯基(Brian Chesky)在内部备忘录中表示，我们正处在最艰难的危机中，全球旅游行业陷入停滞，Airbnb的业务遭受沉重打击，今年的营收预计还不到去年的一半。

切斯基表示，我们不清楚旅游市场何时才会恢复，即便市场恢复了，状况也会不同于往日。尽管我们相信Airbnb业务终会完全恢复，但(疫情带来的)变化也不是短期和暂时的。因此，我们需要采取更多重大调整，削减员工规模，推动业务策略更为专注。切斯基向所有被裁员工表示，我感到非常抱歉，这并不是你们的过错。

Airbnb裁员之前在24个国家共有7500名员工。切斯基表示，裁员涉及到所有业务部门，但裁员比例有所区别。被裁的美国和加拿大员工将在5月11日离开公司，Airbnb会给美国员工额外提供12个月的医疗保险，其他国家的员工医保延续到今年年底。此外，Airbnb还将提供4个月的精神健康支持。

被裁的美国员工还将得到14+N的周薪作为补偿，N即在Airbnb的工作年头。其他国家员工在14周的底薪之外，根据各国劳动法规提供额外补偿。此外，过去一年招聘的员工如果被裁，不再受一年的股权授予期限限制，即无论是否呆满一年，他们都会拿到股票，授予日期为5月25日。此外，员工可以带走自己工作的苹果电脑，方便他们寻找新工作。

除了裁员之外，Airbnb还将进行业务调整。切斯基表示，“(疫情之后)的新旅游行业会有所不同，消费者会想要离家更近、更加安全和更加经济的选择；我们需要做出相应调整，减少与民宿业务非直接相关的业务投资。”他宣布，Airbnb将收缩酒店和豪华民居项目(Hotels and Lux)，暂停交通和娱乐业务(Transportation and Airbnb Studios)。

对Airbnb来说，2020年原本是一个里程碑。这家2008年创建的民宿共享巨头原本打算今年上市，市场预计Airbnb上市之后估值至少将超过500亿美元。这意味着数以百计的员工将成为千万富翁。为了给上市铺路，Airbnb去年一直在加大投资和招聘力度，扩大自己的业务范围。最近一个季度营收11亿美元，同比增长32%，但EBITDA亏损却高达2.76亿美元，同比扩大92%。去年Airbnb总支出达到53亿美元，比2017年的26亿美元增长了一倍，最终亏损6.74亿美元。其中行政支出从2017年到2019年增长了113%，这主要是因为Airbnb招聘了数千名员工，在全球不断设立新公司。

但新冠疫情爆发改变了一切，全球旅游行业陷入冰河期。今年3月，Airbnb的中国预订量比1月份同期下滑了96%；而美国预定量同样锐减了80%，原先一个星期就有50万个，整个3个月也只有10万个。随着美国各地逐渐采取停摆管制，Airbnb的业务在4月份更是跌到了冰点。

Airbnb此前慷慨允许所有消费者免费取消在3月中旬之前预定、5月31日之前入住的所有行程。这一政策一方面影响到了Airbnb和房东们的关系，但另一方面也保障了Airbnb消费者的利益。为了弥补房东的损失，Airbnb随后拿出2.5亿美元弥补房东，并成功游说美国国会，允许房东也享受经济补助计划的失业福利。

此前据媒体报道，Airbnb预计今年上半年可能会亏损10亿美元。在这样的情况下，上市计划也只能被迫搁置。上个月，Airbnb转而

通过股权债权融资了20亿美元(股权10亿美元+发债10亿美元)，据报道融资估值仅为180亿美元，远远低于2017年的310亿美元估值。这意味着Airbnb的估值因为疫情缩水了四成左右。在融资之前，Airbnb资金储备约有40亿美元。

据美国旅游协会预计，今年美国旅游行业会失去460万个工作岗位。Booking.com和Expedia等在线差旅预定巨头先后表示无法完成业绩，并寻求美国政府救助。Airbnb上个月刚刚宣布暂停招聘，停止营销，高管降薪，取消2020年奖金。