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Sonos Arc条形音箱曝光：扬声器非常多，需要很多很多钱

2020/5/6 9:46:54来源：新浪科技作者：苏航责编：懒猫评论：

5月6日上午消息，据外媒The Verge引援WinFuture报道，家庭智能无线音响制造商Sonos即将推出一款名为Arc的全新条形音箱，该音箱配备两颗向上的扬声器，而且比现有Sonos条形音箱更长。

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▲ Sonos全新条形音箱曝光

爆料者晒出的照片非常全面，不仅有Arc音箱的效果，还包括内部构造图。第一张图片展示新音箱和Sonos Beam的对比，显然Arc更长一些；内部结构图则展示了Arc音箱的扬声器，从图中看其不仅具备两个向上的扬声器，还有两个向外扬声器以及四个前置扬声器。

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▲ Sonos新音箱内部结构

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▲ Sonos Arc和Beam对比

目前还不清楚Sonos Arc音箱售价几何，但是爆料人表示需要很多很多钱。

此前也有网友曝光过类似Arc的音箱，并将其称为Sonos Playbar的升级版，但是没有提到Arc这个名称。据了解，新条形音箱有黑白两种颜色可选，并且支持苹果AirPlay 2和杜比全景声。

除了Sonos Arc，爆料人还提到一款Sonos 5的音箱，它似乎是Sonos Play：5的继任产品。另外还有第三代Sonos Sub低音扬声器。Sonos预计会在美国时间5月6日（北京时间5月7日）推出新产品，相信这几款产品很快就会亮相。

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关键词：Sonos

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