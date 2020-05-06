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马斯克第六个儿子叫“ X Æ A-12 Musk ”，孩儿他妈揭晓含义

2020/5/6 11:03:34来源：凤凰科技作者：箫雨责编：骑士评论：

北京时间5月6日消息，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)与歌手女友格莱姆斯(Grimes)的第一个孩子昨天降生，这也是马斯克的第六个儿子。没想到的是，新生儿的名字却成为了网上热议的话题。

马斯克发布推文称，新生儿的名字为“X Æ A-12 Musk”。尽管并不清楚马斯克是否在开玩笑，但是马斯克和格莱姆斯的粉丝们已经脑洞大开，纷纷猜测“X Æ A-12”的含义。

格莱姆斯周二晚间在Twitter揭开了这个谜团。她对“X Æ A-12”每个字母进行了一一解释：

格莱姆斯的推文解释如下：

  • X代表的就是未知数；

  • Æ是AI(爱和或人工智能)的精灵语拼写；

  • A-12是SR-71侦察机(原文写成SR-17，应该为笔误)的前代机型，是马斯克和格莱姆斯最喜欢的飞机，没有武器，没有防御装备，只有速度，善于格斗，但不是暴力型格斗；

  • 另外，A代表的是Archangel(大天使)，是格莱姆斯最喜欢的歌曲。

此前，一位Twitter用户解释称，“X Æ A-12”其实是“X Ash Archangel”，“Æ”的发音为“ash”[æʃ]，“Archangel”则是内部代号为“大天使”(Archangel)的美国中央情报局侦察飞机A-12。马斯克为这个解释点赞，使得人们相信这是正确的猜测。

至于名字中的“X”，还有另外一位网友解释称，“X”代表罗马数字10，和《圣经》第一卷的“创世纪”(Genesis)有关，因为该卷曾10次提及“上帝说”。而且，格莱姆斯曾经有一首歌曲的歌名就是“Genesis”。

格莱姆斯的解释让许多人更加困惑，许多Twitter用户质疑称这是否真的是孩子的姓名。

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关键词：马斯克

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