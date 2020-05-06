加州隔离举措放宽，特斯拉工厂有望更早恢复运营

5月6日消息，据外媒报道，随着美国加州主动采取“第二阶段”新型冠状病毒疫情应对措施，其中包括逐步开放某些风险较低的工作场所，特斯拉位于弗里蒙特的工厂或许能够比预期更早恢复部分运营。

考虑到特斯拉的弗里蒙特工厂是阿拉米达县最大的制造设施之一，随着加州即将采取第二阶段新冠应对措施，该工厂很有可能获准恢复部分运营。这一最新变化可能预示着该公司有能力提升第二季度的业绩。

加州政府采取的措施受到欢迎，特别是考虑到特斯拉面临重新开放弗里蒙特工厂的压力。马斯克在2020年第一季度财报电话会议和推特上发表了一系列言论，表达了他对停工的不满。就在上周，被暂时停职的特斯拉员工被告知待命到本月底。

特斯拉第二季度业绩主要与弗里蒙特工厂及其恢复运营的能力有关。虽然上海工厂正在全力生产国产Model 3，但该公司的大部分汽车生产仍然在加州工厂进行。

因此，加州阻止特斯拉重新开放弗里蒙特工厂的时间越长，这家电动汽车制造商面临的挑战就越大。考虑到通用、福特等其他汽车制造商预计将在未来几周恢复汽车生产活动，这一点尤其重要。

对于特斯拉来说，阿拉米达县的关闭令来得不是时候。就在停产前，特斯拉开始向客户交付Model Y，这款跨界车的销量有可能超过Model S、Model 3和Model X的总和。如果特斯拉能在本周五恢复Model Y的生产和交付，那么该公司在第二季度很可能再创佳绩。