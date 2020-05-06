华为李小龙回应“华为手机提示拦截 QQ 删除照片”：应用未遵循安卓规范

IT之家5月6日消息 5月5日晚间，腾讯QQ官方发布了关于个别用户反馈“华为手机提示拦截QQ删除照片”的说明。目前正在与华为EMUI 协商优化该体验。此前有多位阅文作家爆料称，他们在QQ群聊的过程中保存到手机里的照片，会立马被QQ软件自动偷偷删除。

据腾讯QQ发布的说明，根据用户提供的视频显示，保存到系统相册里的图片并没有被删除，在系统相册中依然存在，并未删除。视频中显示的华为系统拦截并保护的图片，并非是用户保存在手机系统中的图片，而是QQ内的临时缓存图片。QQ在保存文件时，在某些安卓机型中会先创建临时空文件，用于测试当前系统是否正常。真正保存图片时，会把刚才的临时空文件删掉，再写入真正的图片。华为拦截的是删除这个临时空文件的行为。

IT之家获悉，今天上午，华为手机产品线副总裁李小龙在微博长图回应关于图片视频删除保护功能。

华为李小龙表示，过去经常有用户反馈手机上的图片莫名丢失，最终分析到原因都是某些应用会自动删除手机上的图片（不一定是恶意性外，很多应用会自动清除过期图片，但用户认为是图片丢失），华为手机在EMUI 9.0系统上增加了图片视频删除保护功能，只要有第三方应用删除常用图库目录下的照片或视频，就会通知提醒用户，并且能够在图库回收站恢复刚删除的内容。如果第三方应用不想让缓存图片被用户在系统图库下看到，应该按照安卓规范在该缓存目录下添加.nomedia属性，这样缓存图片就不会被系统扫描到。