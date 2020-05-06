三星电子副董事长李在镕将为集团不当行为公开道歉

北京时间5月6日午间消息，据外媒报道，三星电子副董事长李在镕将为集团先前的不当行为——帮助他“继承”父亲李健熙的三星集团董事长一职——向公众道歉。

周一，三星高层消息人士与韩国媒体透露，他们预计，副董事长李在镕，将在集团外部合规监督委员会设定的5月11日最后日期之前，做公开道歉。

一名匿名消息人士说：“说实话，很多情况仍在持续审查中。但一个可行的选择是让副董事长阅读准备好的声明向公众道歉。道歉的时机很重要，而且如果副董事长在最后期限之前这么做的话，道歉应该会有一定影响。严肃地说，我认为效果将非常积极。”

问及任何可能的道歉细节时，公司发言人回答说：“正如我们之前一再声明的，三星正在非常谨慎地处理这个问题，并希望彻底解决这个问题。我们会在必要的时候，发布声明。”

外部合规监督委员会之前设定过一个最后期限，但后来三星电子以新冠病毒疫情为由，请求委员会将最后期限延至5月11日。在成立内部委员会后，三星表示公司会严格遵守内部委员会的建议，提高整个集团的管理透明度。内部委员会建议李在镕为集团高管涉嫌参与李在镕继承问题和集团的反对工会活动道歉。

另一位熟悉三星内部情况的消息人士说，李在镕不会再要求推迟最后期限。“我觉得最近执政党在大选中获得压倒性胜利是一个主要的原因。得益于这次胜利，文在寅总统会希望得到大型企业集团领导人的协助，让当前疲弱的经济重回正轨，”他说。

消息人士一致认为，如果副董事长愿意道歉，那么这将有利于说服文在寅的支持者加快步伐，在三星发挥“重要作用”的情况下，改善韩国当前的经济。此外，文在寅总统与青瓦台也十分肯定三星在韩国与日本的贸易争执中发挥的作用。