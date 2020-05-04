三星 S20 Ultra DXOMARK 自拍评分 100，排名第二

IT之家5月4日消息 三星Galaxy S20 Ultra是该公司最新的高端智能手机，配备有最新的Exynos 990芯片组，6.9英寸AMOLED显示屏，大容量5000毫安电池，先进的后置四摄像头配置。今天DXOMARK公布了三星 Galaxy S20 Ultra 前置摄像头评测，整体得分为100分，位列自拍榜第二名。

DxOMark表示，对于自拍摄影者而言，三星最新机型的前置摄像头也不乏创新之处，因为它巧妙地模拟了双摄像头配置：尽管S20 Ultra只有一个传感器，但能够以全屏或裁剪格式拍摄自拍照，后者可模拟更长的焦距。其4000万像素1/2.65英寸Quad-Bayer传感器能以2×2像素合并输出1000万像素图像，其广角模式可输出等效焦距25毫米的图像，当该摄像头检测到两人以上的脸部时，会自动切换至广角模式。但在默认情况下，S20 Ultra会在裁剪模式下拍照，拍摄单人自拍照时，相同的传感器会在更长的32毫米等效焦距下输出分辨率较低的650万像素图像。

在三星Galaxy S20 Ultra的裁剪模式下拍摄一张微笑的自拍照，从4000万像素Quad-Bayer传感器输出650万像素分辨率的文件。

该镜头具有相位检测自动对焦功能，但没有光学影像防抖（OIS）。它还有自动HDR处理功能、用于低光自拍的屏幕闪光解决方案，在默认情况下会启用AI（人工智能）模式，可根据场景优化摄像头设置和处理。

在前置摄像头视频方面，S20 Ultra在默认情况下会以30fps的速度拍摄全高清1080p视频，也能够以30fps或60fps拍摄高分辨率4K视频。它的镜头上没有光学影像防抖（OIS），因此视频采用电子影像防抖（EIS）；在拍摄视频时，EIS裁剪图会使用全传感器获得等效于25毫米的视场。

前置摄像头主要规格：

4000万像素1/2.65英寸Quad-Bayer图像传感器，0.7微米像素

f/2.2镜头，等效25毫米，没有光学影像防抖（OIS）

在默认情况下输出650万像素裁剪格式，等效焦距32毫米

可选择未经裁剪的广角1000万像素图像输出，等效焦距25毫米

拍摄两人或集体自拍照时自动切换至广角模式

默认下自动启用AI

相位检测自动对焦（PDAF）

4K/60fps（默认设置为1080p/30fps）

IT之家获悉，三星S20 Ultra的自拍总得分为100分，在DXOMARK Selfie数据库中与华为nova 6 5G并列第二名，比排名第一的华为P40 Pro（103分）少了三分。三星最新的前置摄像头的性能非常一致，在DXOMARK照片和视频分析的每个测试项目中均获得前五名的成绩。

▲DXOMARK Selfie排行榜

三星S20 Ultra的前置摄像头没有明显的缺陷，其照片和视频表现始终良好，堪为自拍发烧友的不错选择，在DXOMARK Selfie数据库与其他手机并列第二名当之无愧。

虽说S20 Ultra大幅度地将硬件升级到4000万像素Quad-Bayer传感器后，最终并没有产生比Note 10+ 5G更好的图像质量，但是其具有双焦距功能的单摄像头也展示了一些耐人寻味的创新功能。它的自动切换功能可以在没有任何摄影者干预的情况下自动赋予单人或集体自拍照更好的视场；当然，更高级的用户也可以按需在两者之间手动切换。S20 Ultra的等效32毫米裁剪图确实输出了分辨率较低的图像（650万像素），但是即使如此，静止图像的细节仍然非常到位。

它的曝光大致良好，动态范围宽广，散景照片令人赏心悦目，噪点不多，自动对焦功能也很靠谱，可以在不同的摄距上拍出清晰的面容，有助于拍出出色的图像；再加上一流的前置摄像头视频，摄影者应该会对三星Galaxy S20 Ultra的自拍摄像头的拍摄结果感到非常满意。

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