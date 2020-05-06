特斯拉改进“百万英里电池”：钴减少，能量密度更高

5月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉已经对其新款“百万英里电池”进行了改进，即减少了钴，并提高了电池的能量密度，这可能会降低电池成本。

特斯拉在电动汽车行业处于领先地位，这在很大程度上取决于该公司的电池，或者更具体地说，取决于它的电池化学成分。

去年，特斯拉的电池研究伙伴、达尔豪西大学（Dalhousie University）的杰夫·达恩（Jeff Dahn）和他的团队公布了一种新型电池的测试结果。

这种电池是一种锂离子电池，采用新一代“单晶”NMC 532阴极和一种新的先进电解质，可以使电动汽车持续行驶100万英里（约合161万公里）。

他们已经为这种电池申请了专利。特斯拉是在2018年8月提交这项专利申请的，旨在通过使用大量的电解质添加剂来延长锂离子电池的寿命和性能。该专利的重点是，通过调整电池的化学成分，来改善该公司的充电电池系统。

此前，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）也声称，该公司今年将推出一款可续航100万英里的新电池。

据悉，特斯拉正在生产自己的电池。该公司的目标是，使用其内部团队开发的技术以及最近通过收购Maxwell获得的新技术来生产自己的电池。

此前，外媒报道称，该公司正致力于其内部神秘的Roadrunner项目。目前，该公司已经在该项目下测试了电池原型。该公司相信，它可以批量生产这种电池，并将其用于电动汽车和固定储能产品。