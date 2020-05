微软全家桶发布：Surface Book 3性能大增，Surface Go 2屏幕变大

5月6日晚间消息,微软刚刚悄然在官网了上架了Surface新品,备受关注的Surface Book 3和Surface Go 2全部亮相,Surface Book 3升级了十代酷睿处理器,性能提升明显。Go 2采用了窄边框设计,屏幕尺寸更大。

Surface新品

因为新冠疫情的缘故,微软今年并没有举办线下春季发布会,而是直接在微软官方博客上公布了新品信息。

这次新品的信息量比较大,Surface家族是新品中的主角。微软发布了包括Surface Go 2、Surface Book 3、Surface Headphones 2、Surface Dock 2,总共4款Surface新品。

Surface Book 3

Surface Book 3:升级十代酷睿 性能翻番

Surface Book是微软第一款真正意义上的笔记本,这个系列已经有两年半没有更新,上一次更新还要追溯到2017年10月,甚至有传言说Surface Book要被取消。

这次Surface Book 3外观整体变化不大,主要是硬件配置的升级,处理器升级到了英特尔第十代酷睿,内存最高可以支持到32GB,存储容量最大为1TB,针对时尚设计人群新增了英伟达 Quadro RTX 3000显卡版本。

Surface Book 3依然保留了13英寸和15英寸版本,搭载Pixel Sense触控显示屏,内存选项包括8GB、16GB和32GB,硬盘则有256GB、512GB甚至1TB的容量可选。

Surface Book 3处理器常规升级到了英特尔十代酷睿,包括酷睿i5 10210U和i7 10510U两款处理器可选,这两款处理器也是高端轻薄本的标配。官方称,性能比Surface Book 2高出50%,并且电池续航时间最长可达17.5小时,并且支持WiFi 6。

Surface Book 3最大的改变算是在显卡上,Surface Book 3新增了 3000显卡版本,英伟达 Quadro RTX显卡针对许多专业应用程序而非游戏进行了优化。

这意味着Surface Book 3将拓展到3D动画师、设计师和工程师人群。

Surface Book 3消费版本起售价为12888元。

Surface Go 2:窄边框设计 屏幕尺寸更大

Surface Go 2是一款主打便携的二合一产品,整体变化比较大,屏幕尺寸为10.5英寸,屏幕分辨率从1800×1200增加到1920×1280,这也意味着Surface Go 2的屏幕显示效果更加出色。不过,Surface Go 2屏幕面积保持不变,这意味着原机型上的大尺寸边框将被缩小一些,也就是当下非常流行的窄边框设计。类似于Surface Pro 3到Surface Pro 4的变化,屏幕从12寸放大到12.3寸。升级后Surface Go 2在颜值上完全可以和iPad Pro相媲美了。

Surface Go 2

接口部分没什么变化,依然是有一个USB Type-C接口、3.5毫米耳机插孔,通过Surface Connector充电。

Surface Go 2核心配置包含LTE版本和WiFi版本,其中LTE版本搭载的是英特尔 Core m3-8100Y处理器,配备8GB内存和128GB存储空间。WiFi版本搭载的是英特尔Pentium 4425Y处理器,配备4GB内存和64GB存储空间,且均预装Windows 10。

值得一提的是,Surface Go 2还支持WiFi 6,与Surface Laptop 3或Surface Pro 7一致。由于采用了Intel的WiFi 6模块芯片,微软Surface Go 2将有更长的续航时间,网络连接也将更加稳定。

微软官方称,Surface Go 2采用了双麦克风解决方案Studio Mics,可以提高语音清晰度并减少团队会议或视频聊天的背景噪音,并且使用了 500 万像素前置摄像头。这次微软为Surface Go 2的后置摄像头添加了一个新的“摄像头”应用程序,可以用来扫描文档和白板。

Surface Go 2可以选配亮铂金,典雅黑,波比红和冰晶蓝颜色的键盘盖,由于机身尺寸没变,Surface Go 2可以和上代产品键盘盖通用。Surface Go 2的消费版本起售价为2988元。

Surface headphone 2:音质更佳续航更长 还有新配色

2018年10月的秋季发布会上,微软发布了首款无线降噪头戴式耳机Surface Headphones 。时隔1年多,Surface headphone也迎来更新,这次的升级主要是在音质和续航上。

Surface headphone 2新配色

官方称,Surface Headphones 2 在充满电后能够提供长达20小时的续航。主动降噪功能可以通过贴耳式拨盘调节降噪级别,并能够实现过滤或者增强人声的效果。

微软更新了Surface Headphones 2的耳罩设计,使耳罩可以旋转180度,这样将耳机挂在脖子上时更加舒适。同时,除了钛白灰颜色之外,微软新增了典雅黑的颜色,Surface Headphones 2售价为1998元。

Surface Earbuds真无线耳机:与Microsoft 365深度结合 售价1588元

迟迟未登场的Surface Earbuds无线耳机终于在国内开卖了,与多数真无线耳机一样,Surface Earbuds将分成耳机本体与充电盒,本体可持续播放8小时,充电盒则能多提供16小时续航,并通过USB-C传输端口充电。

Surface Earbuds真无线耳机

作为微软自家的产品生态,Surface Earbuds与Microsoft 365深度结合,在办公时可以透过语音控制来提高效率。无需使用屏幕就能在Word、Outlook以及 PowerPoint中使用听写功能,Surface Earbuds售价为1588元。

其他配件:等了5年 Surface Dock终更新

在微软Surface产品线中,有一个低调的存在,那就是Surface Dock扩展坞。如果没记错的话,Surface Dock已经停更有5年之久了。

Surface Dock 2

这一次Surface Dock 2基本保留了前代的设计,但也做出了一些让迎合用户的改变,比如用两个USB Type-C取代mini DP。同时,千兆网口、音频、两个USB Type-A得到延续。另外,Surface Dock 2也带来了更快的充电速度、更高速的数据传输速率以支撑性能更强大的Surface设备。

微软还发布了一款全新的多端口Microsoft USB-C Travel Hub,从名字上来看,这是一款适合在旅途中连接网络、显示器和USB-Type C的配件。

Surface Dock 2售价为2288元,Microsoft USB-C Travel Hub 售价为1088元。两款产品将在晚些时候推出。

最后是两款全新的微软配件套装,微软人体工程学桌面套装采用分离式设计的键盘,并配备了带衬垫的掌托和一个超精准鼠标,还配有带衬垫的拇指托板。微软蓝牙桌面套装由一个设计轻薄时尚的全尺寸键盘和一个小巧时尚的鼠标组成。微软人体工程学桌面套装的售价为729元,微软蓝牙桌面套装的售价为489元。两款套装产品将在晚些时候推出。

新浪点评:

即便没有发布会,这次微软春季新品的阵容也可谓丰富多彩。从产品定位来看,Surface Book 3首次搭载英伟达的Quadro专业显卡,可以满足设计师、3D动画创作者的需求,也一定程度上拓宽了Surface Book的使用场景。Surface Go 2则继续以轻薄便携为特色,“修复”了厚厚的边框,Go 2的颜值更高,屏幕也更大了。另外Surface全系支持WiFi 6,也算是与时俱进。