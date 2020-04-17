微软Surface Book 3有望在未来几周内发布，广告曝光

IT之家4月17日消息 微软原本计划在春季举办一场传统的产品发布会，但全球各地的疫情让这一计划泡汤。近日，微软宣布今年的所有活动都将在线上采用虚拟方式。

外媒windowslatest报道称，据知情人士透露，除了Surface Go 2之外，微软还将在未来几周内推出Surface Book 3。报道称，一位不愿透露姓名的消息人士称，微软计划在4月的最后一周举办一场虚拟活动，发布Surface Book 3和Surface Go 2。但在此之前，一切都无法确定，虚拟活动有可能被推到5月的第一或第二周。

此外，英国零售商John Lewis意外地在谷歌上刊登了Surface Book 3的广告，确认设备即将到来，该广告似乎已经被撤下。

另外值得注意的是，Surface Book 2在John Lewis线上商店已经缺货。

根据零售商泄露的清单，微软可能会推出搭载英特尔Comet Lake芯片（英特尔酷睿i5-10210U和i7-10510U）的Surface Book 3。这些配置可能会被用于13.5英寸和15英寸版本。将提供8GB、16GB和32GB内存，以及256GB、512GB和1TB固态硬盘等选择，和Surface Book 2一样，下一代也会有独立的GPU，微软可能会使用来自Nvidia Quadro的产品。

据报道，Surface Book 3的价格从2,186美元（约15473元）到4,701美元（约33275元）左右。

此外IT之家了解到，微软还将在“未来几周内”发布Surface Dock 2扩展底座。