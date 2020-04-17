内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软Surface Book 3有望在未来几周内发布，广告曝光

2020/4/17 13:28:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月17日消息 微软原本计划在春季举办一场传统的产品发布会，但全球各地的疫情让这一计划泡汤。近日，微软宣布今年的所有活动都将在线上采用虚拟方式。

外媒windowslatest报道称，据知情人士透露，除了Surface Go 2之外，微软还将在未来几周内推出Surface Book 3。报道称，一位不愿透露姓名的消息人士称，微软计划在4月的最后一周举办一场虚拟活动，发布Surface Book 3和Surface Go 2。但在此之前，一切都无法确定，虚拟活动有可能被推到5月的第一或第二周。

此外，英国零售商John Lewis意外地在谷歌上刊登了Surface Book 3的广告，确认设备即将到来，该广告似乎已经被撤下。

另外值得注意的是，Surface Book 2在John Lewis线上商店已经缺货。

根据零售商泄露的清单，微软可能会推出搭载英特尔Comet Lake芯片（英特尔酷睿i5-10210U和i7-10510U）的Surface Book 3。这些配置可能会被用于13.5英寸和15英寸版本。将提供8GB、16GB和32GB内存，以及256GB、512GB和1TB固态硬盘等选择，和Surface Book 2一样，下一代也会有独立的GPU，微软可能会使用来自Nvidia Quadro的产品。

据报道，Surface Book 3的价格从2,186美元（约15473元）到4,701美元（约33275元）左右。

此外IT之家了解到，微软还将在“未来几周内”发布Surface Dock 2扩展底座。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Book 3Surface Go 2

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    