微软 Surface Go 2 渲染图曝光：更大的 10.5 英寸屏幕

IT之家5月6日消息 微软计划在本月的虚拟发布会上宣布下一代Surface产品。现在，外媒WinFuture / Roland泄露了Surface Go 2渲染图以及Surface Type Cover键盘盖。Surface Go 2渲染图显示，新设备具有较小的边框和较大显示屏。

微软Surface Go 2设计整体程度上保持不变，但该设备采用较小的边框，看起来很时尚。

微软几乎没有改变Surface Go 2的外观，但是由于采用Intel Core m3处理器，预计性能会大大提高。

微软Surface Go 2将具有更大的10.5英寸显示屏和更窄的边框，将显示分辨率从1800×1200增加到1920×1280，这将显示出鲜艳色彩和出色细节。

除了显示屏、较窄的边框和经过改进的处理器外，Surface Go 2看起来将是对原始产品的较小升级。

设备的主要功能将保持不变，并且你仍将获得USB-C端口、3.5毫米耳机插孔，还有Surface Connector。

之前泄漏的基准测试和认证已经确认，Surface Go 2将在低端（基本版本）上使用Intel Pentium 4425Y CPU，在高端版本上提供Core m3-8100Y CPU，搭载Windows 10专业版，两种配置都可能配备8GB 内存，256GB SSD存储和Intel UHD 615 GPU。

Surface Go 2的最便宜或基本型号将配备128GB存储，4GB或8GB 内存和Intel Pentium 4425Y CPU，售价为399美元（约合人民币2817元）。

IT之家此前报道，由于采用了Intel的Wi-Fi 6模块芯片，微软Surface Go 2平板电脑将提供更长的电池续航并改善网络连接。