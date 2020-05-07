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微软 Surface Book 3 官方内置主题壁纸下载

2020/5/7 6:43:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月7日消息 5月6日，微软正式发布了Surface Book 3 系列笔记本电脑，包括13英寸和15英寸两款，搭载了十代酷睿处理器，最高可选英伟达Quadro RTX 3000显卡。

IT之家此前报道，微软官方介绍，Surface Book 3是微软有史以来最强大的笔记本电脑，性能比Surface Book 2高出50%，电池续航时间最长可达17.5小时。配置方面，Surface Book 3搭载了第10代Intel Core处理器，显卡可选英伟达GeForce GTX或Quadro RTX显卡，最高配备了32GB的内存和微软采用过的最快的SSD。

Surface Book 3可选GTX 1650和GTX 1660 Ti游戏显卡，微软表示该GPU具有足够的能力以1080p 60帧的速度运行PC游戏。高配版搭载了Quadro RTX 3000显卡，以更好地满足商业客户和高等教育机构的需求。Surface Book 3消费版本起售价为12888元。

我们大多数人可能不会很快购买到微软Surface Book 3，但是由于微软MVP Michael Gillett的不懈努力，WallpaperHub网站现在拥有了用于Surface Book 3宣传材料的官方壁纸，可以免费下载。

微软Surface Book 3 4K分辨率下载，点此链接

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：Surface Book 3微软

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