微软 Win10 快速预览版 19624 推送：修复大量问题

IT之家5月7日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19624系统更新。

变更与改进

微软正努力提升性能与可靠性，并暂时关闭默认应用“设置”页面中的新搜索框。

根据反馈，微软将更新“添加设备”对话框的文本。

微软正在更新Windows Update设置中显示的“可选更新可用”部分，用户将可复制文本，以备不时之需。

修正

修复了最后两个版本中Windows Shell应用程序意外关闭的问题。

修复了采用新版本后导致IIS配置被设置为默认的问题。

修复了一些影响Insider的问题，这些问题影响了explorer.exe的可靠性。

修复了一个问题，该问题导致从音频列表中进行某些设置时，“设置”和任务栏音量弹出最近崩溃信息。

解决了一个问题，无论实际电池电量如何，锁定屏幕上的电池图标始终显示为空。

修复了一个问题，即如果用户在笔记本设备睡眠后打开，并且使用外接摄像头将其连接到外接显示器，则Windows Hello会识别用户但不会关闭锁定屏幕。

修复了一个可能导致用户在睡眠状态下检查设备错误的问题。

修复了导致某些蓝牙鼠标睡眠后重新连接设备的速度非常慢的问题。

修复了阻止用户使用鼠标离开“连接应用程序”设置对话框的问题。

修复了导致Windows安全性的“核心隔离”功能在某些设备上无法启用的问题。

修复了导致Windows Update失败并显示错误代码0x800700b7的问题。

修复了使用高对比度时“语言设置”页面上的某些按钮和链接的颜色不正确的问题。

已知问题

IT之家了解到，微软已知晓寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。NVAccess已发布NVDA 2019.3，该版本解决了Edge的已知问题。