手机 ODM 厂商闻泰科技推巨额股权激励，考核目标为 5 年内营收千亿

手机ODM(原厂委托设计)企业闻泰科技(SH.600745)推出巨额股权激励计划。据了解，该股票期权激励计划的行权期和限制性股票激励计划解除限售期均长达5年，且预留了20%。

闻泰科技此次激励计划覆盖面非常广，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干1724人，拟授予的权益总计2562.92万股，占公司股本2.28%。按照5月6日的收盘价114.25元计算，股票市值29.3亿元。

激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票期权激励计划拟向激励对象授予1569.16万份股票期权，限制性股票激励计划拟向激励对象授予993.76万股限制性股票。激励计划股票期权的行权价格为每份112.04元，限制性股票的授予价格为每股56.02元。

而股票期权激励计划的行权期和限制性股票激励计划解除限售期均长达5年，且预留了20%。这意味着至少未来5年，闻泰核心管理、技术及业务团队将保持稳定，并为未来几年持续引进人才预留了激励额度。

根据公告披露的业绩考核目标显示，以2019年为基数，2024年营业收入增长率不低于145%。2019年闻泰科技营业收入415.78亿元，依次推算，闻泰科技的目标是在5年内产值超过1000亿元。

截止5月6日收盘，市值已经超过1200亿元，股价达到114.25元。