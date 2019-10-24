智慧海派龙华工厂倒闭关停，航天通信爆雷股价暴跌，或有退市风险

10月24日下午消息，据财联社报道，航天通信自子公司智慧海派爆出违规对外担保后大跌已超30%。航天通信今日对记者表示，因智慧海派体量占比较大，公司可能面临退市风险，目前证监会还未正式立案。

天眼查数据显示，航天通信的运营主体航天通信控股集团股份有限公司，注册资本约为5.22亿人民币，法定代表人为董事长余德海，主要的经营范围包括：航空器部件的维修、通信产业投资、通信产品开发等。在公司的十大股东信息里面，中国航天科技集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为19.20%。公司最终受益人为余德海。

公开资料显示，航天通信于2015年以发行股份方式(发行价格15.67元/股)购买智慧海派51%股权，交易价格为10.65亿元，天眼查数据显示，目前航天通信对智慧海派持股比例为58.68%。

据智慧海派官网介绍，智慧海派科技有限公司是国际领先的智能终端设计及制造商、智能系统解决方案提供商和智能运营服务商，是中国移动、中国联通、中国电信等运营商和联想、中兴、酷派、HTC、海康威视、大华等全球知名品牌商的核心合作商及生产厂家。

2019年航天通信半年报显示，航天通信归母净利润亏损7270.85万元，智慧海派净利润大幅亏损3.02亿元，智慧海派对上市公司净利润影响达到10%以上，且营业收入、营业利润和净利润与上一年度报告期内相比变动在30%以上，对合并经营业绩造成重大影响。