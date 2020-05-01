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比尔·盖茨：乐观认为安全有效的疫苗或在18个月内出现

2020/5/1 6:46:30来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间5月1日消息，亿万富翁慈善家比尔-盖茨（Bill Gates）在周四提出了全球重新开放在新冠疫苗方面的需求。

“切合实际的讲，如果我们要恢复正常，我们需要开发一种安全有效的疫苗。”盖茨在博客中说：“我们需要制造数十亿剂疫苗，我们需要将它们传播到世界的每一个角落，所有这些事情需要尽快发生。”

盖茨表示，这种疫苗只需要至少70%的有效性就能阻止疫情爆发。他补充说，有效率为60%的疫苗也是可以使用的，但仍然会看到局部的疫情爆发，而任何有效率低于60%的疫苗都不可能阻止这种病毒。

全球各地都在以史无前例的速度来开发生产新冠疫苗。盖茨表示，他乐观地认为安全有效的疫苗可能会在18个月内出现，尽管最短可能只需9个月时间，最长或长达两年。他表示，一开始疫苗也不一定是完美的，开发精制疫苗可能需要一些时间。

盖茨表示，一旦可用疫苗研制成功，应首先分发给医护人员使用，其次分发给低收入国家的人群。盖茨称，如果是多剂量疫苗的话，全球最终将需要70亿剂甚至更多。他补充说，新冠疫苗可能会成为新生儿免疫计划的一部分。

根据约翰-霍普金斯大学（Johns Hopkins University）汇编的数据，新冠病毒已在全球感染了超过320万，并造成至少227971人死亡。

“现在可能很难看清局势，但是隧道尽头有一盏灯。我们正在采取正确的措施，以尽快获得疫苗。”盖茨说。

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关键词：比尔盖茨疫苗

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