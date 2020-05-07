国产颗粒SSD将迎来普及，群联全系主控芯片支持长江存储3D NAND

IT之家5月7日消息 根据群联电子官方的消息，群联全系列控制芯片支持长江存储3D NAND，这将促进厂商推出搭载国产颗粒的SSD产品。

IT之家了解到，群联电子与长江存储自2016年开始接洽合作，从最早期的32层 3D NAND导入验证群联eMMC控制芯片PS8226，至近期的64层3D NAND，群联全系列的NAND控制芯片均有支持且已进入量产阶段。例如高阶的PCIe SSD控制芯片PS5012、SATA SSD控制芯片PS3112、符合高速行动装置储存的UFS控制芯片PS8318及eMMC控制芯片PS8229、近期沸沸扬扬讨论的NM Card (NanoMemory Card) 控制芯片PS8229、以及消费应用的SD与USB控制芯片等，均支持长江存储的64层3D NAND。

群联董事长潘健成表示，长江存储 (YMTC) 虽然是NAND Flash产业新人，但产品质量已受到特定应用市场的验证与认可，有机会在各储存应用领域逐渐普及。而群联电子身为全球最大的独立闪存控制芯片暨储存方案整合厂商，也将逐步地加深与长江存储的合作，期盼双方能互利共赢，让更多消费者享受到闪存所带来的高速及稳定的好处。潘健成也指出，除了64层3D NAND以外，群联也已经开始安排研发团队着手支持长江存储近期发表的128层3D NAND。换言之，群联与长江存储的合作是长期且稳定的。而储存应用市场部分，群联也将偕同长江存储先从消费储存应用开始，并逐步延伸至工控嵌入式系统以及企业级服务器等高阶储存应用。