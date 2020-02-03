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华为已恢复生产，长江存储与中芯国际一直没停产

2020/2/3 17:03:35来源：网易科技作者：天门山责编：骑士评论：

2月3日消息，据国外媒体报道，华为表示它已经恢复包括消费产品和运营商设备在内的产品生产，业务正常运行。而长江存储和中芯国际等其它国内芯片厂商，也保持或已经恢复生产和运营。


路透社今天报道称，为了阻击新型冠状病毒肺炎在中国大陆的传播，政府呼吁一些工厂推迟上班。不过由于属于关键行业，一些中国科技公司已经复工，恢复了零部件和产品的生产。

据路透社报道，华为周一表示，已恢复包括消费设备和运营商设备在内的产品生产，业务已经在正常运行。

华为这位发言人表示，该公司目前恢复的大部分生产业务在广东的东莞。

除了华为以外，还有其它一些公司甚至春节期间一直在维持生产，旨在保证国内技术供应链的的的稳定。

总部在武汉的国内闪存芯片制造商长江存储科技（YMTC）周一证实，该公司一直没有停止生产。

长江存储科技发言人周一在一份声明中表示，“目前，YMTC的生产和业务正常运行，并且井井有条。”

长江存储科技这位发言人称，截止目前为止，该公司在武汉的工厂没有员工被证实为感染病例，该公司已采取了某些隔离措施和办法，以确保员工的安全。

实际上，国内官方媒体此前已经报道，长江存储科技在农历新年假期并没有停止运营。

此外，在整个农历新年假期期间，国内第一大芯片代工厂商中芯国际（SMIC）也一直在维持生产运行。

中芯国际周一在社交媒体上发布的帖子表示，该公司在中国农历新年之前组织了一个工作组，旨在确保工厂能够维持运营，同时保护员工的安全，并且遵守政府防疫的规定。

该帖子表示，“中芯国际需要确保工厂一年365天和每天24小时的生产，以满足客户的制造需求。”

作为最大芯片代工厂商台湾台积电的竞争对手，中芯国际目前在天津、深圳、北京和上海设有工厂。

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关键词：华为长江存储中芯国际

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