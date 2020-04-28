阿里员工质疑蒋凡事件控评被辞退？其主管：绩效不达标

4月28日下午消息，前蚂蚁金服P8李超发文称自己因内网发帖质疑蒋凡事件，在股票还差三天归属时，被公司单方解除了劳动合同。对此其主管“玉伯”在朋友圈发文回应称，李超是因为连续三次绩效不达标，经整改不符合团队要求，才被团队汰换的。之所以单方面解决劳动合同，而不是由他本人主动提离职，是因为在整个沟通过程中，李超一直改主意、拖延时间。

李超在其文章中控诉称，其在公司内部的交流论坛上，发了一篇质疑蒋凡事件帖子，浏览量现在据说已经破10万多了。“到了4月23日，hrg这天逼我提离职流程，并提醒我，提流程后我将立即被剥夺内网权限。hrg声称，如果今天不提，就当天立即解约。”并称，“距离我质疑花花董花花被控评，阿里公关有没参与，是六天。我等了六天，没有等来任何回复，等来了一纸劳动合同解约书。”

对此，其主管“玉伯”也回应称，李超入职后，在阿里内网的确有很多言论，但这些言论，从来没有被删帖。至于在离职过程中收回内网权限，是因为确保数据安全的考虑。“故意把自己因为绩效不好而引起的离职和内网言论挂钩，这是诛心。”

“玉伯”详细说明了HR与李超的沟通过程，表示在多次沟通未果后，公司单方面解除劳动合同，并发起辞退流程。“不是所谓的提前2天辞退，而是迟到了180天的解约。”

以下为李超主管回应全文：

近期有文章在传阿里 P8 员工被辞退事件，提及的员工李超（花名檀汐），2018年4月入职蚂蚁的时候是在我的团队，我经历了他绩效整改的过程，对他在内外网传播的信息，我想补充我知道的情况。

第一，李超是因为连续三次绩效不达标，经整改不符合团队要求，才被团队汰换的。之所以单方面解决劳动合同，而不是由他本人主动提离职，是因为在整个沟通过程中，李超一直改变主意、拖延时间。

2018年李超年度绩效3.25分之后，2019年上半年我把他调整到了剑清团队，2019年10月，李超因为整体代码产出、对外协作以及项目整体的质量把控不符合预期连续3.25分（绩效不达标）后，我和剑清还有HR就已经开始和他沟通协商解除劳动合同。沟通过程中，李超先是同意解除合同，公司给予赔偿金，后又以家庭负担重、不希望工作经历断开等理由反悔。最终我们考虑到他提及的家庭负担，同意李超在确保正常完成本职工作的前提下，待满财年、拿到SERs后，主动提离职。

但到了2020年3月底，财年绩效考核时，李超的绩效依然是3.25分。稍微说一下我从剑清这里了解的李超这半年（2019.10-2020.3）他的工作状况：春节前后疫情爆发，公司开始大规模远程办公，李超的工作产出糟糕，负责的工作多次出现延期、产品验收不通过等情况。

进入4月疫情稳定后，团队绝大部分同学均已回园区复工，但李超以慢性咽炎、柳絮过敏等各种理由，仍未返回园区工作。HR多次联系他，要求沟通绩效，他表示不需要沟通，对绩效再次年度3.25是有预期的，并称正在另一家公司的面试流程中，需要走完流程5月中离职。4月22日下午，HR再次联系他，他表示5月中旬如果还没拿到offer，还要继续留在公司，如果公司希望他走，就让公司解约给他经济补偿金走。

在多次沟通未果后，剑清他们忍无可忍，作出管理决定，公司单方面解除劳动合同，并发起辞退流程。事情就是这样，这不是所谓的「提前2天辞退」，而是迟到了180天的解约。

第二，关于「因言废人」问题。李超入职后，在阿里内网的确有很多言论，但这些言论，从来没有被删帖。至于在离职过程中收回内网权限，是因为确保数据安全的考虑。事实上，阿里内网始终鼓励畅所欲言，这些年来，内网上即使给创始人、合伙人扣分甚至实名反对的声音也不绝于耳，但据我所知，从未有人因此而因言获罪。阿里文化倡导的是简单直接，这也是这十几年来内网一直的风貌，故意把自己因为绩效不好而引起的离职和内网言论挂钩，这是诛心。

第三，在这个事件中，我作为管理者，这几天一直在反思，本该在半年前就协商解除的劳动合同，为什么一直拖到现在才解除，在一个不该巧合的时间点，给一些「误会」创造了存在的土壤。在这个过程中，因为一位同学的消极怠工，而导致团队其他同学被动协同、影响整体项目进度，这对其他努力工作的同学是极大的不公平。我愿意承担此次管理上的责任，也希望其他所有的管理者引以为鉴。让真正努力付出并取得业务结果的同学得到认可和奖励，对于不该妥协的行为决不妥协，这才是一个团队得以良性发展所应有的公平。

——玉伯