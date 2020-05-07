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NASA欲2023年发射月球空间站，现在地球组装核心部分

2020/5/7 19:31:54来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

5月7日消息，据国外媒体报道，上周美国国家航空航天局(NASA)宣布向三家开发月球着陆器的公司授予奖金，继续推进阿尔忒弥斯(Artemis，希腊神话中的月亮女神)登月项目。但当时NASA并没有透露其在月球附近的将要开展的“月门计划”（ Lunar Gateway）项目。这是一个用于进行科学实验的月球空间站，还可以作为潜在的燃料储存站和人类的临时栖息地。

日前在接受采访时，NASA局长吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)和载人航天负责人道格·洛弗罗(Doug Loverro)都表示，这个月球空间站是NASA长期计划的重要组成部分，不仅要让人类重返月球，而且要以可持续的方式实现这一目标。

洛弗罗表示，目前NASA计划在2023年发射月门计划的核心部分。他还证实，月球空间站的前两部分将作为一个整体单元发射升空。这意味着Maxar公司建造的动力和推进舱以及诺斯罗普·格鲁曼公司建造的加压居住和保障舱将先在地面进行组装，然后用商业火箭发射。

NASA已经通过研究确保SpaceX的猎鹰重型火箭能够将其发射到月球轨道上。洛弗罗说：“我们已经确保猎鹰重型火箭可以完成这项任务。” 洛弗罗表示，在地面上组装月球空间站可以降低风险，节省资金。

今年3月接受采访时，NASA月门计划项目经理丹·哈特曼(Dan Hartman)表示，该机构将继续与国际合作伙伴合作，为月球空间站建造其他组件。

他说:“我们有所谓I-HAB的国际化实验室。”“加拿大人正在提供机器人设备……我们已经在气闸方面向俄罗斯航天局寻求帮助。”

根据国际合作伙伴的资金、开发进度和项目本身的准备情况，这些组件可能会在2020年下半年的某个时候交付并安装在月球空间站上。

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关键词：NASA

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