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蓝色起源开设在线零售店：多方面追赶SpaceX

2020/5/7 20:56:12来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间5月7日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）旗下商业太空公司“蓝色起源”（Blue Origin）很少进行营销，但在此次新冠病毒疫情期间，蓝色起源却开设了自家在线零售店。

新冠病毒疫情让许多公司陷入了不可预测的境地，蓝色起源也不例外。但在此次疫情期间，蓝色起源却利用“隔离”来追赶处于领先地位的竞争对手SpaceX。

早在数年前，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX就开始在网上销售特色商品，如贴纸、火箭模型和软壳夹克等。而这一次，一项很少进行自我营销的蓝色起源似乎从中学到了一些经验，在疫情期间开设了自有品牌零售店。

该在线零售店（https://shop.blueorigin.com/）提供蓝色起源品牌的服装、帽子和配件，如水瓶、咖啡杯和行李牌等。如果愿意，用户可以使用Amazon Pay来处理订单。

除了在线零售店，蓝色起源在主营业务上也向SpaceX发起了挑战。2018年，蓝色起源赢得了美国空军的大合同，继续开发“新格伦号”（New Glenn）发射系统。

此外，蓝色起源还在研发“新谢泼德号”（New Shepard）火箭，这是能够垂直起飞和着陆的火箭，寄希望于未来用于人类太空旅游。与此同时，蓝色起源仍在争夺未来的商业合同。

分析人士称，通过开设在线零售店，蓝色起源也开始希望人们投资于它的品牌、它的想法，以及公司本身的成功。虽然该零售店要落后于竞争对手，但这毕竟是个不错的开始。将来，蓝色起源希望为该零售店推出更多商品。

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关键词：蓝色起源

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