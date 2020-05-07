AMD发布锐龙 PRO 4000系列移动处理器，ThinkPad首发

IT之家5月7日消息 根据AMD官方的消息，AMD今天宣布，世界首款x86 7nm商用笔记本处理器AMD 锐龙 PRO 4000系列移动处理器现在全球上市，联想ThinkPad产品将首发。

AMD 推出了三款 PRO 4000系列移动处理器，分别是4核8线程的R3 PRO 4450U，6核12线程的R5 PRO 4650U和8核16线程的R7 PRO 4750U。

AMD表示，锐龙 PRO 4000系列移动处理器在性能和功能上都比前几代产品有了很大的提升，旨在提供全新品类的超薄计算体验和安全性。锐龙 PRO 4000系列移动处理器的“Pro”特性如下：

AMD PRO安全性：采用多层部署的方式将防御能力嵌入到从硅片到操作系统的各个层次，提供系统级安全性。AMD 锐龙 PRO处理器的专属AMD Memory Guard技术可以帮助实现数据和身份保护。

AMD PRO可管理性：提供与现代IT基础架构相兼容的完整的可管理功能集来简化部署、映像和管理工作。AMD 锐龙 PRO处理器提供对Microsoft Endpoint Manager的完整支持，带来灵活的集成式云管理解决方案。

AMD PRO业务稳定性：这一企业级计算解决方案旨在提供卓越的质量、可靠性和平台生命周期。AMD 锐龙 PRO处理器提供计划18个月的软件稳定周期和计划24个月的供货周期。

IT之家了解到，最新ThinkPad笔记本将会搭载AMD 锐龙 PRO移动处理器。另外，惠普还推出了搭载AMD 锐龙 4000系列移动处理器的HP ProBook 445 G7和HP ProBook 455 G7笔记本电脑。