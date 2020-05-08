苹果13英寸MacBook Pro 2020款上手：键盘和性能是最大亮点

5月8日消息，近日，苹果正式推出了13英寸新MacBook Pro笔记本，与之前的16英寸MacBook Pro一样，苹果此次并未举行发布会，而是直接在官网更新上线。与上代产品相比，13英寸新MacBook Pro整体变化不大，主要升级了英特尔十代酷睿处理器，键盘换成剪刀式结构的妙控键盘，外媒macrumors带来了13英寸新MacBook Pro的上手体验，新浪数码为您编译。

一直以来，13英寸MacBook Pro都是苹果最好的笔记本之一，但用户对蝶式键盘的反馈不是特别好，一定程度也影响了MacBook Pro的口碑。所以这次13英寸MacBook Pro并未如预期的那样将13英寸屏幕升级到14英寸，而是将升级重点放在了键盘和配置上。

与新款MacBook Air一样，新款13英寸MacBook Pro取消了蝶式键盘，转而使用带有传统剪刀式开关键的妙控键盘。

13英寸MacBook Pro的另一个主要改进是采用英特尔十代酷睿处理器。不过，MacBook Pro的低端机型仍然搭载第八代处理器，起售价为1299美元。如果对性能有比较高的要求，可以花费1799美元购买搭载十代处理器的13英寸MacBook Pro。

▲ 13英寸新MacBook Pro

设计维持上代水准

从设计角度来看，13英寸新MacBook Pro看起来与2019款相同，因为除了新键盘外，苹果没有进行任何外部更改。它继续使用相同的13英寸机身，这多少人大家有点失望，因为传言中是有14英寸版本的。

▲ 设计与上代产品基本相同

苹果选择将MacBook Pro的显示屏尺寸保持在13英寸，新机型的机身尺寸为0.59 x 11.97 x 8.36英寸，机身重量为3.1磅，与之前的版本相同。同时，由于苹果没有更新13英寸MacBook Pro的外形设计，它保留了前代产品中较厚的边框。

▲ 边框还是那么厚

接口与之前的版本一样，低端机型只有两个Thunderbolt 3输入端口和一个耳机插孔，而售价1799美元及以上的机型则配备四个Thunderbolt 3端口。

值得注意的是，带有四个Thunderbolt 3端口的高端‌MacBook Pro型号现在可以支持6K Pro Display XDR显示器，但是只有两个Thunderbolt 3端口的低端型号仅限于一个5K或两个4K显示器。

13英寸新MacBook Pro的显示屏也没有发生任何变化，与之前版本一样采用分辨率为2560 x 1600的13.3英寸视网膜显示屏。就这一点来讲，macrumors编辑认为，相信很多人都会对苹果将面板保持在13.3英寸而不是增加到14英寸感到失望。

实际上，这也没什么遗憾的，毕竟之前13英寸MacBook Pro的屏幕显示效果很好——它的色域很广，亮度高达500尼特，这使得它可以在室外或在明亮的室内照明下很好地使用。

妙控键盘是最大亮点

13英寸新MacBook Pro的最大亮点就是配备了全新的妙控键盘，之前备受争议的“蝶式键盘”终于成为历史了，因为13英寸新MacBook Pro和MacBook Air都已采用剪刀式按键的妙控键盘。

▲ 妙控键盘是最大亮点

妙控键盘具有经过重新设计的剪式机械装置，具有1mm的键行程，可提供舒适，稳定的键感，而新的倒“ T”形箭头键结构使用户无论在浏览电子表格还是玩游戏时都更容易找到它们。另一个改进就是妙控键盘还具有实体的Esc按键

在实际使用中，妙控键盘能够比蝶式键盘带来更加舒适、稳定的操作体验。

性能和续航

最高配版13英寸MacBook Pro可搭载十代英特尔酷睿i7处理器、32GB内存和4TB存储空间，这款处理器应该是一款10纳米的Ice Lake处理器，这意味着它将配备集成显卡，在性能上可能不及搭载14纳米Comet Lake处理器的笔记本。

之前，13英寸MacBook Pro最高可选酷睿i5处理器，所以这些新的规格代表了性能上的一个巨大的飞跃。有趣的是，入门级MacBook Pro仍然搭载过时的第八代英特尔处理器。

▲ Geekbench性能测试得分

目前新款13英寸新MacBook Pro的Geekbench性能测试结果已经出炉。基础款13英寸MacBook Pro依然搭载了与上一代相同的1.4GHz四核第八代酷睿i5处理器，单核和多核平均得分分别为933分和3952分。

而高配版13英寸MacBook Pro配备了2.0GHz四核第十代酷睿i5处理器，单核和多核平均得分分别为1236分和4455分，比基础版机型快了16.5%。同时，比上一代13英寸 MacBook Pro （ Intel 第八代 2.4GHz 四核处理器）性能提升 14%。

最高端的13英寸MacBook Pro搭载2.3GHz四核第十代酷睿i7处理器，其基准测试结果还没出现。

在续航方面，苹果宣称，13英寸新MacBook Pro的电池续航时间可达10小时，目前我们还不知道它在电池测试中的实际表现如何。如果真的如苹果所讲，这将是一个不错的续航表现。

▲ 一次保守的更新

总结：一次保守的更新

虽然新款MacBook Pro 13较老款包含的升级并不多，但是它在提升性能的同时，也取消了蝶式键盘，使用更可靠、更舒适的妙控键盘。

13英寸新MacBook Pro另一个升级是搭载十代英特尔酷睿处理器，最高可选i7，但是这需要您额外花钱。

总的来说，新款MacBook Pro似乎是一个保守的更新，但也许可以打动部分“果粉”。