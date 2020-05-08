微软Surface Go 2和苹果iPad Pro 2020究竟怎么选？

悄悄地，微软正式发布了Surface Go 2，与它的前作Surface Go一样，它主要面向的是入门级的商用环境和教育市场，相当于是Surface Pro系列的入门产品，这从它的硬件配置、尺寸都能看得出来。由于它本身主打的便携二合一概念，所以免不了被用来对比iPad Pro。

新品上线后，有好多人问我，可以买Surface Go 2吗？和iPad Pro到底哪个好？实际上，如果细细分析它们的硬件、系统、软件环境、适用人群可以发现，它们其实压根不是一个细分市场，是完全不同的生产力工具。

所以本期《浪人观察》我们就来聊聊Surface Go 2和iPad Pro到底有什么区别？究竟该怎么选？

▲ Surface Go 2悄然来袭

从硬件看它们不同的产品主张

Surface Go 2注重基础全面办公，iPad Pro追求细分与单一极致

关于屏幕

从新品Surface Go 2的硬件配置看，它相比较上一代有不少变化。首先就是屏幕，作为一款10.5英寸的便携二合一设备，Surface Go 2从上一代的1800×1200分辨率变化为1920×1080。虽然看起来1800×1200到1920×1080全高清好像是有升级，但仔细算算像素数量（1800×1200=2160000；1920×1080=2073600）很难讲这是一种提升，我反倒认为这更有利于降低成本，因为1920×1080分辨率的面板切割方式更主流。

▲ Surface Go 2

作为以屏幕为主要交互媒介的产品，窄边框肯定是它们共同的趋势。Surface Go 2屏幕上的一大改进来自于窄边框。犹记得Surface Go一代宽大的边框与较小的10英寸屏幕所形成的强烈反差感，的确会让看惯了窄边框产品的用户感到不适。目前还没有关于窄边框具体的宽度数据，仅从肉眼来看的话，它在视觉比例上的颜值的确已经与苹果家的iPad Pro差不多。

▲ iPad Pro显示屏更胜一筹

看iPad Pro，不管是11英寸还是12.9英寸的版本，屏幕的显示效果都是它们最经得起市场考验的指标。统一的Liquid视网膜IPS显示屏，高达264ppi像素密度，600nit的高亮度。不论看哪一项指标，不论用户如何上手把玩，都可以得到一个结论：这是同尺寸产品当中最好的显示屏之一。对比而言，Surface Go 2走的是够用就好的路线，iPad Pro则将屏幕推到了极致。

关于便携性



便携性是Surface Go问世以来便在强调的一点，10英寸的尺寸确实比Surface Pro要小要轻，自然便携性也更好，裸机重量只有522g。考虑到几乎没有人是只买裸机而不配键盘使用的，根据官方的数据，Surface Go 2+键盘的重量为522+243=765克，依然比市场上大多数二合一产品要轻得多。

▲ Surface Go 2更便携

iPad Pro分为11英寸版本和12.9英寸版本，裸机重量分别为471g和641g，带妙控键盘的重量则上升到了1074g和1243g，新款妙控键盘603g实在是。。。。。。太重了。不管从什么角度去判断外出携带全套的便携性肯定是iPad Pro处于劣势。

▲ iPad Pro并不一定需要键盘

但转念一想你会发现，iPad Pro其实并不是所有人都必须买一个妙控键盘去使用，这跟购买Surface Go的用户一定需要键盘有本质区别，对于iPad Pro目标用户，尤其是那些新锐设计师来说，一台裸机、一根笔就够了。

关于拍照

平板二合一它的使命是拍照吗？答案是否定的。但是相比之下，依然会有一个幅度和侧重的不同。Surface Go 2是一款注重实用性的产品，所以在拍照功能上一定是提供够用就好的能力给用户。500万前置摄像头用以视频通话，后置摄像头官方并没有给出具体参数，但应该只是能“看个影”的水平。

▲ Surface Go 2的摄像头并不适合拍照

虽然举着大又重的iPad Pro拍照可能也是比较傻的，但相对而言iPad Pro更适合在拍照功能上搞一些小文章。作为一款面向新锐设计师、插画家、漫画家群体的产品，有足够好的摄像头能帮助用户捕捉灵感，感知世界的变化与不同。所以在iPad Pro上我们看到了跟iPhone类似的摄像头方块矩阵，内置了1200万像素主摄、1200万超广角、深感摄像头、激光雷达扫描仪、面容ID等等，结合AR功能，摄像头甚至可以帮用户测量长度，预览虚拟3D场景。

关于核心硬件与扩展

Surface Go 2核心配置包含LTE版本和WiFi版本，其中LTE版本搭载的是英特尔酷睿m3-8100Y处理器，配备8GB内存和128GB存储空间。WiFi版本搭载的是英特尔奔腾4425Y处理器，配备4GB内存和64GB存储空间，支持用户额外添加microSD卡扩展容量（最高支持1TB）。

▲ Surface Go 2

iPad Pro则基本没有成本控制的压力，提供容量从128GB-1TB随便挑随便选，处理器所采用的A12Z是A12X的小幅升级款，核心硬件给用户预留了充足的充值空间。5降噪麦克风、4扬声器系统这些个额外烧钱的豪华配置，只有iPad Pro才有，Surface Go 2提供双麦克风阵列，依然还是一个标准——“够用就好”。

此外，Surface Go 2和iPad Pro都提供10小时续航，都支持WiFi 6标准，都提供Type-C接口充电、传数据，这几个细节方面二者几乎没有用感差别。

关于系统和应用环境

众所周知，微软Surface GO 2运行完整Windows 10系统，而Win10的优势不言而喻，那就是对目前我们工作环境的超高兼容性。不论是Office、PS还是各个行业当中的办公系统，Windows都是它们的基石，想要做到连接大部分工作环境，没有一台Windows设备肯定是不行的。

▲ Surface Go 2运行完整Win10

Windows有什么缺点？想必处在不同行业中的你都会有所感悟，很难一概而论。对一部分人来说超高的自由度，对另一部分人来说可能就是乱作一团。很大程度上取决于安装应用的友好程度和邪恶程度，这需要由用户来具体把关。

iPad Pro如果论全面的办公能力上，肯定是不及Windows系统设备的。但iPadOS系统带给用户的整体感受，以及已经经过苹果把关的应用，在一定程度上保证了用户基础的使用性就是合格的，这排除掉了用户把关系统健康、应用友好度的影响。

如果考虑到iPad Pro的针对人群，它有一个非常突出的特点，那就是特别适合手绘。不管是设计师、插画师都能在iPad Pro上实现一台平板一支笔解决主要工作的需求。虽然Surface Go系列甚至是Surface Pro都在触控、触控笔、压感这些方面做到了比肩iPad的硬件水准，但系统环境、软件支持、生态方面确实还有很大差距。

关于售价

由于机身尺寸没变，新出的Surface Go 2可以通用上代产品的键盘盖，起售价为2988元，这还没算768元的键盘盖。相对iPad Pro 6229元高不可攀的起售价格，Surface Go 2是不是显得相当实惠？

一台老款的iPad Pro 11英寸版本差不多能买两台Surface Go 2。

截然不同的适用人群

轻度办公考虑Surface Go 2，iPad Pro专为特定需求存在

又会设计、又精通Windows系统、又能搞懂各种专业软件驱动的设计师、插画师应该很少见吧？虽然都是以二合一形态问世，都是平板+键盘盖的造型，但不管从产品的硬件设计、产品定位哪个方向去看，它们都并不属于一类产品。

买刚刚发布Surface Go 2的用户肯定不会用来搞设计，买iPad Pro的用户肯定不是指着它去替代Windows笔记本的。

如果你是单纯想买个平板用来追剧、看视频、看网课，那么你大可不必选择iPad Pro，甚至是将这两款产品全都刨除在外。因为它们问世就不仅仅是为了解决看视频这种单一需求的，你应该更多考虑纯平板。

过去5-8年时间里，上网本逐渐淡出市场，它们是真的消亡了吗？其实并没有，它们只是改变了样貌带来了更优质的体验，Surface Go 2就是这类产品。

Surface Go 2相对而言比较适合轻度办公人群，比如说不需要使用重度软件的白领、在校学生。以3000多元的价格，买到一台能Office、能PS、能QQ、能微信、能邮件、能上网的10英寸便携设备，对这部分用户来说是合理的。

而iPad Pro实际上对于一般消费者来说，是过剩的。作为一款平板来说，普通的iPad mini或者iPad Air就能很好解决看视频的问题，你完全不需要考虑这样一款尺寸更大，重量更大的产品。

如果作为笔记本的替代品，iPad Pro似乎又无法给你带来像Windows笔记本一样面面俱到的办公能力，你不能终日想如何在iPad OS系统里面找如何替代你最熟悉软件的方法，用改变自己熟练高效生产的方式，只为了配合iPad的操作逻辑。所以iPad Pro的目标用户一定是有特定需求的细分用户，设计师、插画师、DJ。。。。。。对他们来说，iPad Pro同样意味着生产力，但如果你不是做这些职业的话，你还是应该多考虑自己的实际需求和自己的钱袋子。

刨除预装的30多GB系统空间还剩不到30GB，随着后期的使用64GB空间也将被逐渐侵占，买64GB版本的Surface Go 2应该会比较痛苦，这可以想象。虽然提供了microSD卡扩展，但是考虑到microSD卡的速度表现实在是无法与真正的SSD媲美，存放一般的数据、文档相对比较合适。所以，似乎购买Surface Go 2就必选酷睿m3、8GB、128GB的版本。

转念一想，按照此前微软的定价，Surface Go 2高配版的定价应该在3988元左右，咬咬牙加点钱可以买Surface Pro低配了。甚至对比市场上其他4000元以内的其他轻薄本，Surface Go 2也似乎没有没有明显优势，况且还需要格外购买键盘。

综上所述，以下是我的购买建议：

1、需要轻办公设备，尽量考虑其他轻薄本，Surface Go 2同价位确实没有优势。

2、专业设计师、插画师，主要需要绘图实现生产力的细分行业用户直接考虑iPad Pro。

3、如果只是简单的文字工作或者当做随身携带的第二台电脑，可以选购Surface Go 2，那么建议选择128GB版本，处理器性能和容量都更从容一些。