微软：Surface Book 3/Go 2的网络摄像头获“专属”优化

IT之家5月7日消息 据MSPoweruser报道，微软表示，全新Surface Book 3和Surface Go 2的网络摄像头将“改变游戏规则”。

IT之家了解到，微软称Surface Book 3和Surface Go 2的500万像素传感器专为在弱光条件下的视频会议而设计的，拥有较大的传感器尺寸和较大的像素，同时微软还针对弱光环境对摄像头其他功能进行优化。

微软Surface团队视音频系统工程总监道格·贝克（Doug Beck）表示：“用户通常会在光线条件较差的情况下使用网络摄像头”，同时他表示除了更大的像素外，全新Surface Book 3和Surface Go 2的网络摄像头还拥有F2.0光圈。此外微软还改善了包括图像信号处理器在内的诸多元件并与第三方供应商合作，帮助设计更好的降噪元件进而优化网络摄像头的使用体验。同时微软还花费了大量时间来匹配肤色。

微软方面表示，全新Surface Book 3和Surface Go 2的网络摄像头可以在多种亮度条件和场景下提供最佳的图像质量。将来，微软希望通过AI进一步提高视频质量。

Microsoft硬件副总裁Stevie Bathiche说：“未来我们将使用更复杂的算法（例如深度神经网络）来提取出更多的图像特征”。