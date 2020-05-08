珠峰登顶在即，5G如何先行？

5月6日13时30分许，2020珠峰高程测量登山队出发仪式在海拔5200米的珠峰大本营正式举行。

30多名测量登山队员整装出发，将力争抓住天气窗口完成登顶测量。

2020珠峰测量登山队出征，吸引了社会各界的广泛关注。而本次出征前，5G基站登上珠峰的新闻也已经是铺天盖地。

正所谓兵马未动，粮草先行。作为本次通信保障的“粮草”，5G是如何一步步登上珠峰的呢？且听我慢慢道来……

4月30日，中国移动携手华为正式开通了珠穆朗玛峰海拔6500米前进营地的5G基站，5G信号正式覆盖珠峰峰顶，实测速度上行120Mbps，下行1310Mbps。

▲ 海拔6500米的5G基站

▲ 5G测速结果

这是继珠峰大本营、过渡营地5G基站开通之后，中国移动“5G上珠峰”项目的又一次重大突破，也是整个项目中最艰难、最关键的一步。

▲ 珠峰营地位置示意图

珠峰地区气候复杂多变，即使在一天之内，也往往变化莫测。11月中旬至翌年2月中旬，因受强劲的西北寒流控制，最低气温可达-50℃，平均气温在-30℃左右，最大风速可达90米/秒。

在这种环境下完成三个营地的5G基站的建设，实现5G信号的覆盖，充分显示了中国移动和华为在5G方面的技术优势和施工能力，也再一次在世人面前展示了我们国家作为“基建狂魔”的雄厚实力。 在珠峰建5G到底有多难呢？我们可以通过几个细节来了解一下。

硬装

首先是设备搬运和安装方面的困难。 珠峰是高海拔山区，尤其是大本营以上的路段，属于国家自然保护区，车辆是开不上去也不允许开上去的。大型吊装工程机械就更不用说了，肯定是不允许使用的。所以，现场只能采用土办法，那就是牦牛驼运。 这就对设备的体积和重量提出了要求，太大或者太重是没办法进行搬运的。

现场采用的华为5G设备，集成度高、体积小、重量轻，能够有效应对本次珠峰5G建设中物料搬运难题，牦牛完全可以承担所有物资的运输需求。 其次，华为模块化设计的基站安装也很方便。AAU、基带、电源、电池，可以像搭积木一样进行拼装，能节省大量的工作量。对于在低氧环境下实施安装的现场人员来说，可以极大减轻他们的体力负担。

▲ 高海拔地区，简易安装显得尤为重要，否则容易造成人员体力不支和缺氧

三处营地采用的是三叉配重式抱杆，现场组装，通过铆钉固定，外加配重盘或者石块，能够有效完成基站快速安装和开通任务。

▲ 三叉配重式抱杆

珠峰地区多变及恶劣的环境，对于户外设备的工程能力也是一个巨大的挑战。华为5G AAU体积小，可以很方便地安装在抱杆上，且迎风面小，高山风阻小，在极端低温、低压下依然可以稳定工作，从而也可以抵御极端恶劣的风雪天气。

组网和覆盖

本次珠峰5G项目，中国移动采用的是同时提供4G和5G网络的方案。4G使用FDD1800为锚点，5G采用2.6G的SA/NSA双模方案。分别在大本营、过渡营、前进营三个站址部署基站，以完成珠峰峰顶的信号覆盖任务。

在该方案中，前进营地基站与峰顶依然存在2300米以上的垂直落差，路面距离超过5000米，如何有效的完成峰顶的5G信号覆盖也是一个重大难题。华为的64通道AAU产品可以满足此环境下超远距离和超大垂直落差的覆盖。

此外，该产品具备业界领先的发射功率，且同时具备领先的等效能耗比，在不额外增加电力负载的情况下，通过其灵活的波束赋形和垂直维增益高的特点，可以使珠峰有更好的信号强度和网络体验，有效应对珠峰这种复杂的高山覆盖场景。

以上就是珠峰重测，5G先行的全部故事。根据5G手机测速和直播画面效果来看，整个方案的交付和网络体验还是非常成功的。

说到这里，也许有人会问：为什么要在珠峰建5G基站？珠峰需要5G信号吗？ 我们之所以要克服重重困难，投入那么多人力物力在珠峰建5G，当然不是只为手机测速，或者直播看景。 整个行动，有两个主要目的。

第一，正如本文开头所提到的，是服务于珠峰的科考研究和环境保护。

今年是中国人完成人类历史上首次从北坡成功登顶珠峰60周年，也是中国首次精确测定并公布珠峰高程45周年。

为了有助于地球动力学板块研究、冰川检测以及生态环境保护，我们国家已于本月启动2020珠峰高程测量工作，对珠峰进行登顶测量。在本次测量行动中，登山队员也将通过5G进行通信和相关数据回传。

与此同时，本次珠峰登顶测高，央视将进行全程报道，直播将会通过5G网络让我们首次看到珠峰攀登者的英姿。这一事件，相信也是5G时代内容创新的一个标杆。

第二，是服务于现场人员的人身安全。

珠峰上除了科考人员之外，还有登山爱好者。尤其是即将到来的5月，是每年珠峰最佳的攀登季节，会有大量的登山爱好者涌入。

通信基站一方面可以帮助他们和家人保持必要的联系，另一方面也可以在攀登过程中，提供紧急通信保障。在关键时候，这个信号是救命用的，是一条重要的生命通道。

所以说，在珠峰建设5G，社会效益远远大于经济效益，是一件非常有意义、有价值的事情。

▲ 通信工程师付出的巨大代价，也是值得的

随着国家“新基建”战略步伐的加快，珠峰5G项目是我国大规模5G建设的缩影。以中国移动和华为这样的优秀运营商和设备商代表，通过在珠峰部署5G基站，为我国5G产品技术领先和成熟（适应极端环境和满足各类复杂用户覆盖场景）提供了有力证明。

前段时间国内因为新冠疫情影响，远程办公和在线学习的需求激增。在此情况下，中国发达的通信基础设施发挥了巨大的作用，支撑住了巨大的流量需求，也凸显了通信服务的巨大价值。同时，这也让人们看到了在网络基础设施支撑下产生新的生活、生产方式的必然性，相信未来随着5G大规模建设，5G网络的无处不在，必然会使得越来越多的领域发生变革，创新应用和场景将如雨后春笋般出现。

当工业互联网、车联网、城市管理、港口物流、农林牧渔等领域都开始积极拥抱5G，一场由5G与信息化结合，带领各个产业突破当前商业瓶颈的“5G新经济”产业变革和机遇将迎来爆发。如何把握5G机遇？就需要各方伙伴积极参与让好的“想象力”通过5G变成现实应用。

例如前文提到的珠峰5G实测速率，完全满足珠峰上4K及VR高清直播的要求，目前央视频、咪咕视频、华为视频等平台已推出珠峰漫直播等内容服务，意味着我们不久之后也将可能通过VR/AR直播等方式，用前所未有的方式认识珠峰。

此外，在生活方式、企业生产、社会责任等方面，华为一直在联合运营商和产业伙伴在不断的探索。

例如积极开发面向个人用户更佳体验的创新应用，探索新的娱乐生活方式，例如云游戏、自由视角赛事直播，宽视幅VR直播等。

以及联合港口、制造等领域企业，通过5G远程操控、5G智慧园区等方式在企业业务中不断拓展。

同时，通过5G网络实现的远程教学、远程医疗等也将尽可能的缩小经济发达地区和落后地区之间巨大的数字鸿沟。

未来，相信5G还会让更多我们现在无法想象的应用场景成为现实！