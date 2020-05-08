杭州“停用丰巢柜”小区物业：希望免费时间变成24小时

IT之家5月8日消息 5月7日，浙江杭州东新园小区丰巢快递柜因收费问题，被业委会和物业中心停止使用。现据澎湃新闻报道，物业主任表示，理解收费，但希望将12小时内免费改为24小时，双方仍未达成一致。

IT之家了解到，4 月下旬，丰巢发布了一则公告，称为了进一步提升用户服务，优化资源的利用效率，决定在 30 日推出会员服务。会员服务的收费标准是：月卡为 5 元每月，季卡为 12 元每季。

在成为丰巢会员后，用户于会员有效期内不限保管次数，7 天内可以免费存放，且可以享受丰巢寄件折扣及品牌联合权益。而非会员则可以在 12 个小时内免费保管保管，超时后 0.5 元/12 小时（超时时间不足 12 小时按照 12 小时计费），3 元封顶；节假日期间不计费，而且两次超时区间不收费。

5 月 7 日，杭州东新园小区业务委员会发布了一则通知，称小区内的丰巢快递柜暂时停用。原因是，丰巢快递柜在未经协商的情况下，就向收件人收取超时保管费。业委会表示，此举损害了小区业主的利益，将向浙江丰巢科技有限公司提出协商。

丰巢官方于6日晚给杭州东新园小区业委会致函表示，用户在首两次超时取件均不收取费用，过程中用户可考虑接下来是否使用丰巢作为代收，若两次均选择不同意超时付费则以后快件将不被投递入柜。此外用户可通过丰巢微信公众号App设置代收偏好，比如希望被代收的时间段和快递公司等，同时丰巢还设立了专线客服为业主提供在线解答服务。