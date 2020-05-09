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马斯克欲重开旧金山工厂，加州卫生部门不予放行

2020/5/9 8:37:39来源：新浪科技作者：伊伊责编：懒猫评论：

北京时间5月9日消息，据外媒报道，加州当地卫生部门周五表示，由于遏制新型冠状病毒传播的封锁措施仍然有效，特斯拉公司“绝对不可以”重新开放其位于旧金山湾区的汽车工厂

本周四晚间，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）告诉员工，特斯拉在美国唯一的汽车工厂弗里蒙特（Fremont）工厂将于周五下午重新开始限量生产。

加州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）于周四下午表示，该州的制造商将被允许恢复营运。但特斯拉工厂所在地的阿拉米达县（Alameda County）则计划关闭至5月底。

阿拉米达县公共卫生部门的一位发言人在一份声明中提到，该县的新型冠状病毒封锁令只允许必要企业重新开业。

这位女发言人表示：“特斯拉已经被告知，他们不符合这些标准，不能复工。”

周五早些时候，阿拉米达县卫生官员埃里卡·潘（Erica Pan）表示，该县卫生部门已经与特斯拉进行了多次讨论，并建议特斯拉至少再等一周、以监测感染率，同时开展恢复生产相关安全措施的讨论。

在阿拉米达市市长举行的线上市政厅会议上，潘称特斯拉是一个“非常热门的话题”。

特斯拉没有立即回应置评请求。

根据阿拉米达县的政策规定，车辆制造业务暂时不得恢复正常运营。

一直以来，马斯克都在直言不讳地评判封锁措施和居家令，称它们对美国企业构成了“严重风险”，并给它们贴上“违宪”的标签。马斯克称如果受到质疑，这些措施将不会在美国最高法院（U.S. Supreme Court）的审判前站得住脚。

在路透社看到的一封内部邮件中，特斯拉表示，从周五开始，弗里蒙特工厂将恢复有限运营，每班正常员工数为此前的30%。

邮件称：“我们在内华达州和纽约州的超级工厂也已经开始了有限的运营，此举得到了各自州的批准。”

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关键词：特斯拉

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