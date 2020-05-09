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网文作者称阅文恳谈会没实质性改变：最后还是他们说了算

2020/5/9 15:34:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月9日消息 5月5日，有网文作家在新浪微博、知乎等网络平台，针对网络文学平台阅文集团发起“五五断更节”，以断更（停止更新）的方式，抵制阅文集团推出的作者权益缩水的新合约。

IT之家曾报道，5月6日，阅文集团新任CEO程武、总裁侯晓楠、总编辑杨晨等新管理团队与多位作家参加了首场作家恳谈会，会上阅文明确肯定了付费模式的继续，并表示将继续挖掘网文潜力。此外，阅文回应了一些历史遗留问题。比如合约形式将更加多样化，以此满足不同的委托需求。

现据梨视频文化报道，作家死翼耐萨里奥 （宝剑侍从）在采访中称 ，“阅文恳谈会没有多大意义”，没有实质性的改变，“最后还是他们说了算”。九年来，他和各大网络文学平台签署了多份协议，“这些年的变化实际上就是把作者从平台的合作方变成了单纯的雇佣关系”。

该作家还称，网文作者们赚的是辛苦钱、干的是体力活儿，普通网站要求每天更新4000-5000字起步，还有更多平台已经到了日更八九千字的地步。说“当你足够优秀的时候，你就有资格讨价还价；当你初入的时候，你要考虑放弃什么获得什么”的唐家三少，早已不仅是网络作家了，有自己的工作室和资源来运作版权，“他的话不可能代表我们这些作者。”

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关键词：阅文集团

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