网信办等四部门：加快农村地区的宽带网络和4G覆盖

IT之家5月9日消息 近日，中央网信办、农业农村部、国家发改委、工信部联合印发《关于印发〈2020年数字乡村发展工作要点〉的通知》。《工作要点》明确了2020年数字乡村发展工作目标：农村信息基础设施建设加快推进，基本实现行政村光纤网络和4G普遍覆盖，农村互联网普及率明显提升。农村数字经济快速发展，农业农村数字化转型快速推进，遥感监测、物联网、大数据等信息技术在农业生产经营管理中广泛应用。乡村信息惠民便民不断深化，乡村数字普惠金融覆盖面进一步拓展。网络扶贫行动目标任务全面完成，巩固提升脱贫成果。

IT之家了解到，《工作要点》部署了8个方面22项重点任务。

一是统筹做好农村疫情防控和经济社会发展工作。主要任务有：充分利用互联网、大数据、人工智能等技术，为乡村疫情防控提供信息化支撑；运用互联网实时发布农资、农产品需求等涉农信息，积极应用远程智能农机装备、无人机植保技术，做好春耕备耕，加强企业与农村地区的用工信息对接，鼓励用工单位采用线上招聘、线上培训等方式，引导农民工安全有序外出务工，助力复工复产有序开展。

二是推进乡村新型基础设施建设。主要任务有：推进乡村信息基础设施建设，持续实施新一代信息基础设施建设工程，深入推进电信普遍服务试点，加快农村地区的宽带网络和4G覆盖；深入实施学校联网攻坚行动，改善学校网络接入和宽带条件，探索采用卫星通讯等多种手段实现偏远乡村学校联网覆盖；提高乡村基础设施数字化水平，深入推进信息进村入户工程，加快完成农村电网改造升级，推进智慧水利建设，加快农村物流三级节点网络建设。

三是推动乡村数字经济发展。主要任务有：推动农业生产数字化转型，推进数字农业、重要农产品全产业链大数据建设，构建农业农村大数据平台；围绕智慧农业、智能农机装备等开展关键技术攻关和创新应用研究，促进人工智能技术与农业的深度融合；畅通农村电商物流体系，实施“互联网+”农产品出村进城工程，深入推进电子商务进农村。培育壮大乡村新业态，注重新模式、新业态对农村地区消费的拉动作用，挖掘新的消费增长点，深入挖掘乡村旅游资源，培育乡村旅游重点村；深化农村普惠金融服务，提高农村数字普惠金融覆盖面。

四是促进农业农村科技创新。主要任务有：推进农业遥感应用，为农业农村建设提供高精度、高时效性的空间遥感数据；提高农机装备智能化水平，加快实施“智能农机装备”重点专项，持续提升农机服务信息化水平；完善农业科技信息服务，推进农村创业孵化载体和农业科技社会化服务体系建设，促进科技成果向农业农村转化。

五是推进乡村治理能力现代化。主要任务有：提升乡村治理信息化水平，推动“互联网+”乡村治理；推进“互联网+村级公共服务”，加快村级公共服务综合信息平台建设；完善民生保障信息化服务，依托“金民工程”项目，推进社会救助系统在全国的应用推广；依托全国农村“三留守”人员信息管理系统、残疾人两项补贴信息系统，开展精准帮扶、发放补贴等关爱工作；扎实推进乡村教育信息化，完善国家数字教育资源公共服务体系；深化“互联网+医疗健康服务”，加快建立健全统一权威、互联互通的全面健康平台，加快推进全国统一标准的医保信息系统建设。

六是建设绿色智慧乡村。主要任务有：完善农业生产经营监测能力，完善农业投入品电子追溯监管体系，完善农药、种子质量追溯系统与肥料登记审批系统；强化土壤墒情监测；推进快递行业绿色发展；完善农村生态环境监管能力，建立国家永久基本农田数据库；加快生态保护和修复信息化应用体系建设。

七是激发乡村振兴内生动力。主要任务有：巩固和提升网络扶贫成效，开展网络扶贫深度行活动，推进网络扶贫东西部协作，加大对网络扶贫项目的信贷支持力度；打造乡村网络文化阵地，全面推进县级融媒体中心建设；加快建设中国历史文化名镇、名村数字博物馆，构建乡村文物资源数据库；继续推进非遗记录工程，运用数字化手段加强成果利用；加强乡村文化网络宣传，营造良好氛围；积极培育高素质农民，加强农村实用人才信息技术和电商技能培训。

八是加强数字乡村发展的统筹协调。主要任务有：健全数字乡村建设发展统筹协调机制，加强部门协同和上下联动，组织实施《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》；开展国家数字乡村试点，加强统筹规划和分类指导，创新建设发展模式，整合运用已有设施资源，探索形成可持续发展机制；推动涉农信息服务资源整合与共享，研究编制农村信息服务资源整合共享规范，推动集约化建设和应用。