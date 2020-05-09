《华尔街日报》：“贫穷”的亿万富翁马斯克

北京时间5月9日消息，据《华尔街日报》报道，近日，针对马斯克即将获得超过10亿美元奖励的报道成为了头条新闻，马斯克也被冠上了“亿万富翁”的名号，然而据《华尔街日报》披露，马斯克已将三处豪宅挂牌出售，另有一半特斯拉股份用于私人贷款抵押。更令人惊讶的是，马斯克在与第一任妻子离婚期间甚至还不得不向妻子借钱，来维持生活。马斯克甚至还发表了一个令人震惊的声明——“我已经快要一无所有了”。

惨？！三处豪宅挂牌出售还不够？

据《福布斯》估计，48岁的马斯克持有的特斯拉、他的火箭公司SpaceX以及其他一些财产，给他带来了价值390亿美元的账面资产。

然而，令人惊讶的是，马斯克已经将他在加州的三处豪宅挂牌出售，要价总计7500万美元。在周四的电子邮件中，他对《华尔街日报》透露，他还计划卖掉洛杉矶Bel-Air社区的4套不同的房子。他称，一旦这些房子卖出去了，自己并不确定“要去哪里住，很可能会在某个地方租一套小房子”。

也许没有什么比“亿万富翁”无家可归更惨的了！

到处借钱成“负翁”

《华尔街日报》披露，马斯克为了维持生活方式和企业投资，不得不四处借钱，而且借的都是天文数字，以至于有人甚至怀疑马斯克有当老赖的风险。根据今年4月28日马斯克向监管机构提交的一份现金证明显示，他的特斯拉股份约有一半被用作私人贷款抵押。(马斯克持有特斯拉大约20%的股份，按周五的市场价计算约合280亿美元)。需要指出的是，持有20%的股份对他维持这家硅谷汽车制造商的管理是必要的，但是现在抵押了这么多股份，不得不让人捏了一把汗。

然而，马斯克没有透露贷款的具体内容和用处。此前，他曾表示，这些抵押中的股份只是他个人财富的一小部分，如果需要，他还可以抵押额外的股份。但如今他的借款数额已经非常夸张了，引发了人们对他计划如何偿还的疑问。

按照4月28日提交的证明，马斯克已将其持有的特斯拉股份中的54%(按周五市价计算价值约150亿美元)作为年终贷款的抵押。而一年前这一比例为40%。目前尚不清楚马斯克持有的SpaceX公司股票中有多少拿来做抵押了(如果有的话)，不过法庭数据显示，他此前曾将这些股票中的一部分用作抵押。

截至今年2月，马斯克从摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和美国银行(Bank of America Corp.)获得了总计5.48亿美元的优质贷款，这与他向合作银行提供的监管文件一致。不过他从其他各种渠道借来的贷款没办法统计。马斯克没有回答有关私人债务的问题。

官司缠身败光现金

马斯克缺钱不说，还因为各种各样的官司，败光了手头的现金。最狗血的是，在特斯拉上市之前，马斯克在与第一任妻子的一场有争议的离婚过程中，当时马斯克向媒体透露：他的钱用光了，为了家庭开支和支付住房费用，他不得不找前妻寻求一笔“紧急贷款”。

之后，在一桩诽谤诉讼中，马斯克的“贫穷”再次得到印证。因“泰国山洞救援”事件而与马斯克结下梁子的一名英国洞穴潜水员指控马斯克恶意诽谤。一名参与此案的律师在一份提交文件中称，马斯克坦言自己“财务上缺乏流动性”。

需拿出5.92亿美元现金兑现期权

《华尔街日报》披露，马斯克在特斯拉没有领取任何工资。但如果该公司在2028年之前实现此前目标，他的薪酬方案将使他有权获得价值可能超过500亿美元的股权奖励。上周，由于特斯拉的市值在一段特定时间内一直保持在1000亿美元以上，他有资格获得共12批股权奖励计划中的第一部分。为了确保获得这169万股股票(价值超过10亿美元)，马斯克将需要在不出售股份的情况下，拿出5.92亿美元左右的资金来兑现他的期权。

按照监管机构的要求，马斯克有两种方法来兑现他的期权。其中包括以每股350.02美元的价格买入，对比上周五收盘价为819.42美元，马斯克实在是亏。还有一种方法，就是不立即按照350.02美元每股的价格兑现，但是在兑现的时候按此价格计算税费和有价格优先权，按时马斯克如果提前离开特斯拉，他得到的股份会更少。

自今年1月特斯拉市值达到1000亿美元以来，马斯克的股份兑现“里程碑”就一直受到关注。只要他还在特斯拉工作，那么在2028年1月20日之前都可以选择是否执行这份计划，如果他离开公司，则需要在一年内执行。另外他手上还持有先前未执行的数百万股期权。

马斯克在周四播出的播客节目中接受了乔罗根(Joe Rogan)的采访，他在采访中表示，因拥有财产对他造成的困扰，不亚于外界对他性格的攻击。

他解释称：“最近，亿万富翁已经变成了一个贬义词，好像是什么见不得人的东西，但其实我对这个名头并不在乎。我几乎把所有的实体财产都摆上了货架，我很快就会成为一个连房子都没有的人了。”

值得注意的是，特斯拉董事会已经对马斯克的借（贷款）额度设定了上限，无论他承诺以何种股票作为抵押，马斯克都只能最多拿出25%的股份做抵押。