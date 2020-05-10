微软 Surface Go 2 Intel Core m3 版跑分曝光：性能大增

IT之家5月10日消息 微软Surface Go 2已经发布，起售价为2988元，其关键是搭载了完整的Windows 10系统，相比起移动操作系统，生态完整性大大增强。

Surface Go 2新款升级了10.5英寸PixelSense屏，边框更窄，除此之外，电池续航时间更长，支持LTE和Wi-Fi 6等。

微软Surface Go 2使用Intel Core m3-8100Y CPU，频率为1.1GHz，低于初代Surface Go，但提供的最高Turbo频率高达3.4GHz。在其他方面还有一些细微调整，这次你可以期待更好的性能。

IT之家此前报道，微软声称搭载m3处理器的Surface Go 2相比上代性能最高提升64%。

根据Geekbench 4跑分网站统计，具有Intel Core m3型号的Surface Go 2在单核测试中达到了3989分，在多核测试中达到了6773分，这明显好于采用Intel Pentium 4415Y CPU的第一代Surface Go，其单核测试中仅获得2020分，多核为4004分。

Geekbench 4是衡量整体性能的基准测试工具，在此测试中，Surface Go 2的性能要比第一代好得多。在其他测试中，包括Geekbench 5和PCMark 10，Surface Go 2得分都比第一代Surface Go好。

微软Surface Go 2性能提升主要归功于Core m3 CPU，Core 4415Y固定在1.6 GHz的最大频率上，但Core m3版可以使用Intel的Turbo Boost达到3.4 GHz时钟频率。

Surface Go 2中的Core m3在基准测试和实际用例中都产生了很大的不同。