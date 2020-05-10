内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软 Win10 版本 2004 推送 Chromium 版 Edge ：安装后无法删除

2020/5/10 8:19:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月10日消息 今年1月份，微软基于Chromium的新Edge浏览器正式发布，微软还宣布将通过独立的Windows Update自动向Windows 10用户推送该新浏览器。

对于Windows 10版本1909（2019年11月更新）用户，新的Edge浏览器已经可以通过Insider渠道使用。现在，新的Chromium 版 Edge浏览器正逐步面向Windows 10版本2004推出，爆料称，Windows 10版本2004功能更新将在5月28日发布。

微软目前正在推出Windows 10 KB4559309补丁，以在Windows 10版本2004的PC上安装新的Edge浏览器。

这似乎是逐步推送的第一阶段，Chromium 版 Edge浏览器正在向一小部分用户推出。随着Windows 10版本2004预览版Windows Update的推送，该浏览器将继续扩展到每个用户。

要安装独立软件包，需要重新启动。系统重新启动后，Windows 10会自动启动新的Edge浏览器。

IT之家提醒，还需要注意的是，如果通过Windows Update推送安装新的Chromium 版 Edge，则无法将其删除。

在Windows 10版本2004更新发布后，新的Edge浏览器可供更多消费者使用。微软表示Windows 10企业版和教育版用户将不会自动获得该浏览器。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Edge浏览器Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    