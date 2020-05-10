微软 Win10 版本 2004 推送 Chromium 版 Edge ：安装后无法删除

IT之家5月10日消息 今年1月份，微软基于Chromium的新Edge浏览器正式发布，微软还宣布将通过独立的Windows Update自动向Windows 10用户推送该新浏览器。

对于Windows 10版本1909（2019年11月更新）用户，新的Edge浏览器已经可以通过Insider渠道使用。现在，新的Chromium 版 Edge浏览器正逐步面向Windows 10版本2004推出，爆料称，Windows 10版本2004功能更新将在5月28日发布。

微软目前正在推出Windows 10 KB4559309补丁，以在Windows 10版本2004的PC上安装新的Edge浏览器。

这似乎是逐步推送的第一阶段，Chromium 版 Edge浏览器正在向一小部分用户推出。随着Windows 10版本2004预览版Windows Update的推送，该浏览器将继续扩展到每个用户。

要安装独立软件包，需要重新启动。系统重新启动后，Windows 10会自动启动新的Edge浏览器。

IT之家提醒，还需要注意的是，如果通过Windows Update推送安装新的Chromium 版 Edge，则无法将其删除。

在Windows 10版本2004更新发布后，新的Edge浏览器可供更多消费者使用。微软表示Windows 10企业版和教育版用户将不会自动获得该浏览器。