Intel DHC 显卡驱动程序更新支持 Win10 版本 2004

IT之家5月7日消息 英特尔终于为Windows 10版本2004发布了最新的DCH显卡驱动程序。英特尔DCH图形驱动程序27.20.100.8187现在正在面向Windows 10创意者更新秋季版和更高版本推出，而且是首次支持Windows 10版本2004。

英特尔DCH驱动程序版本27.20.100.8187带来了针对Windows 10版本2004的增强兼容性。

除此之外，英特尔GPU驱动程序更新没有很多新变化，但它捆绑了适用于第9代、第8代英特尔处理器的新音频驱动程序版本10.27.0.9。

对于Windows 10版本2004兼容性和性能改进，你可能需要更新设备的图形驱动程序，尤其是如果你使用的是Windows 10旧版本并且尚未运行通用Windows驱动程序。

英特尔表示，其GPU驱动程序现已兼容WDDM 2.7，并引入了对Dolby Vision和新的DirectX 12 Shader Model 6.5编译器支持。

英特尔还解决了以下问题：启用显示节能功能后，桌面颜色和亮度可能会随着鼠标移动而改变。

IT之家此前报道，英特尔表示，新的GPU驱动程序已解锁，你无需经过PC制造商的验证即可将其安装在计算机上。多年来，用户被迫使用OEM提供的Intel GPU驱动程序，并等待PC制造商批准新版本。

换句话说，你应该能够使用英特尔的支持和助手工具安装Intel驱动程序，更加方便和自由。

借助新的GPU驱动程序，英特尔还捆绑了其最新版本的显卡控制中心。