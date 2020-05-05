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微软 Win10 版本 2004 底层改进 Chrome/Edge 浏览器

2020/5/5 10:30:16来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月5日消息 微软Edge浏览器以前一直在努力与谷歌Chrome竞争，在采用Chromium后Edge变成更具吸引力的产品，并且由于微软的贡献，Chrome也变得越来越出色。加入Chromium社区后，微软现在有理由让Chrome在Windows 10上更好地运行。

微软已经在Google Chrome的电池续航和可访问性领域做出了贡献，Edge工程师现在正在改善Chrome与Windows 10 Action Center的集成。

当前，如果你从一个网站收到多个通知，并且在Action Center中单击非最新的通知，Chrome将不会打开该通知中定义的URL网址，而是会打开该网站的默认URL。

谷歌Chrome还受到Windows 10上其他通知问题的困扰，现在看来微软终于找到了解决方案。

据Edge工程师表示，问题出在WinRT toast事件上，并导致了这些错误Bug。

IT之家获悉，Windows 10的下一个版本2004将最终为Win32应用程序（如Chrome和Edge）带来WinRT toast改善。2020年5月更新后，Chromium将使用WinRT toast关闭事件（如果可用），并且将解决Chrome或Edge的各种与通知相关的问题

在另一项承诺中，微软还开发了针对旧版本Windows 10的解决方案：

“对于Windows 10的较早版本，建议停止使用WinRT Toast Dismiss事件作为Web通知关闭事件。相反，应该通过定期检查Chromium的网络通知状态是否与Windows操作中心的状态匹配来检测何时关闭通知。如果Chromium正在跟踪操作中心中不再存在的Web通知，则可以假定该通知已关闭。可以使用多种信号来触发通知状态检查，包括 toast何时触发计时器，何时单击、取消或显示，何时获取历史等等。”开发人员指出。

微软当前正在测试Chromium中的这些更改。但是，还没有广泛推出。

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关键词：Windows 10微软ChromeEdge

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