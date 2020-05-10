中国移动谈“5G上珠峰”：需克服四大困难，5G单站成本超200万元

2020年4月开始，中国移动正式启动“5G上珠峰”活动，详细制定了5300/5800/6500阶梯海拔网络建设方案。截止4月30日下午，在珠峰海拔6500米前进营地开通全球海拔最高的5G基站，实现5G信号对珠峰北坡登山线路及峰顶的覆盖。至此，中国移动在珠峰海拔6500米的前进营地、海拔5800米的过渡营地和5300米珠峰大本营的5个5G基站已全部投入使用，为珠峰登山、科考、环保监测、高清直播等活动提供通信保障。

近日，中国移动网络事业部无线网络优化室副经理张阳、中国移动西藏移动网络部无线优化中心负责人李崇明、中国移动西藏公司计划建设部的陈刚等针对项目的进度和执行难度等问题接受了网易科技的采访。

图：中国移动建设人员在6500米海拔处建站

据介绍，考虑高海拔低速相对恶劣的自然环境，中国移动在油机供电条件下，采用CRAN（分布式无线接入网）组网方案，通过铠装光缆拉远建设基站，降低站址侧能耗，延长基站运行时长，并最大程度减少对生态的影响。

同时，中国移动还制定了5G SA/NSA双模组网方案，大幅提升小区容量和峰值速率，在珠峰大本营现场实测，5G 100MHz SA模式下行峰值突破1.6Gbps，上行速率达215Mbps。

“5G上珠峰”意义何在？

采访中，中国移动网络事业部无线网络优化室副经理张阳详细介绍了“5G上珠峰”项目的开展背景及落地意义。

2019年10月13日，中尼两国联合发布《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》，考虑到珠穆朗玛峰是中尼两国友谊永恒象征，双方愿意推进气候变化、生态环境保护等方面合作,并将共同宣布珠峰高程重测、开展科研合作。国家自然资源部、国家体育总局计划于2020年9月底完成测量和数据处理任务（登顶测量于2020年5月进行），以此体现新时代我国国家科研水平和综合国力。

今年3月以来，中国移动总部和西藏公司先后收到西藏自治区通信管理局、新华社技术局、央视总台技术局的函件，商请做好珠峰高程测量和媒体5G直播通信保障工作。接到保障任务后，中国移动组织总部和西藏公司专家商讨网络保障方案，项目组深入研究了珠峰地区高寒低压的气候特点、恶劣的自然环境等情况，由于珠峰区域高山落石等自然灾害频发，时刻影响着通信网络安全稳定运行，在保障方案制定上，除了追求网络性能，中国移动也将网络可靠性和灾备能力放在了重要位置。

如何克服四大建设困难？

在项目的执行方面，中国移动西藏公司计划建设部的陈刚介绍到，“5G上珠峰”的执行过程中，主要面临四大技术难点，同时分享了中国移动针对技术困难在实际执行中的解决方案。

1.基站供电困难：

陈刚介绍，基于珠峰自然环境，前进营地基站供电存在较大问题。针对供电困难，中国移动在5800米和6500米营地各配备5台油机，采取3+2备份方式；此外，在油机外增加保护帐篷，保证油机温度；在测量队开始登顶后，油机24小时供电，避免因温度低无法启动的问题；同时在6500米营地储备600L应急油料，在5800米储备300L应急油料。陈刚表示，根据测算预计，每个营地每日消耗约80-90L油料，中国移动计划5月10日再向过渡营地和前进营地运送360L油料。

2.传输线路维护困难：

陈刚表示，定日县扎西宗乡至绒布寺传输为单链，并处于珠峰核心景区，无法单独建设第二路由；同时，由于该段光缆三家合作方产品均为老光缆，无备用纤芯进行置换保护。对于此，中国移动主要解决方案为：一、加大代维巡检频次和驻点范围；二、根据新的驻点巡检段落进行分段，每天开展沿途动态巡检，减少因人为施工造成的破坏；三、对沿途村庄进行宣传，尽量减少房屋建设、耕地等施工活动。

3.直播网络维护：

由于静态摄像头和VR摄像头基本使用交流电，无备电保护，主要营地供电交流市电不稳定，油机发电无备电保护，因此摄像头的供电存在较大问题。中国移动在绒布寺的摄像头及光猫配置逆变器做电源保护；同时，大本营摄像头有市电无备电，计划新增一组UPS备电；此外，在测量队开始登顶后，过渡营和前进营的油机24小时发电保障摄像头供电正常。

4.峰顶保障压力大：

针对峰顶保障压力，我们已经完成对模组、背包、终端的网络调测和适配，确保设备可用。此外，中国移动还将利用登山队在各个营地休整间隙测试5G信号，根据反馈信息进行相应的方案调整，满足各单位诉求，同时协调登山大队在8300米营地协助完成一次网络测试。

5G单站建设成本超过200万元

关于珠峰基站的建设成本，中国移动西藏移动网络部无线优化中心负责人李崇明介绍到，中国移动在历次珠峰基站建设中，2G和5G基站均建设在了海拔6500米处。粗略计算，每个基站的建设成本都在100万元以上，年维护成本约16万元，年收入仅5、6万元，其中5G单站建设成本超过200万元。

李崇明谈到，在中国移动西藏移动网络部无线优化中心接到项目牵头起初，“既紧张又兴奋，甚至有些忐忑”。李崇明表示，这将是中国移动又一次被记入史册的一个项目，同时也意识到识到这是异常艰难的工程，更是对中国移动的一次考验，“因为这不是平常的通信保障工作，而是一个系统性的工程，特别是要在珠峰建设基站，需兼顾考虑各个方面。”

李崇明介绍，西藏移动在接到通信保障任务后，高度重视，立即成立以周敏总经理为组长的“珠峰高程测量通信保障”专项领导小组，全面指挥本次通信保障各项工作。除了进行模拟测试，西藏移动邀请了新华社登山队在登山拉练过程中协助进行网络性能实测，5月2日，新华社登山队反馈在7790米营地实测5G上下行速率达到70Mbps/826Mpbs。得出测试结果反馈后，“我心里异常高兴。”李崇明谈到。

此外，李崇明还介绍了大本营区域的建设人员的日常生活。目前，建设人员在日常生活方面相对较好，同时也随时面临物资运输问题等许多困难。以饮用水举例，在5800米营地，饮用水主要来自于1公里以外的冰雪融水，工作人员通过牦牛托运方式，将雪水从小山沟里拖上来。“为了尽量节约用水，大家都舍不得洗脸、泡脚。”

“有生之年能参与到这样一个盛大活动中，并在活动中得到成长，不管经历多少艰难困苦都值得。我坚信，在合作伙伴的通力合作下，我们将圆满完成本次珠峰通信保障任务。”李崇明表示。

中国移动珠峰基站建设项目历史回顾：

2003年5月22日，中国移动提供网络技术支持的“彩信上珠峰”活动取得了圆满成功，中国登山队在海拔8848米珠穆朗玛峰峰顶使用中国移动网络打通了电话，并用短信通告了这一喜讯。

2005年8月18日，中国移动在珠穆朗玛峰5100米绒布寺开通基站，给前来观光探险的中外游客、登山运动者和科学考察者提供通信保障。

2007年11月13日，中国移动建成珠峰6500米基站。

2008年5月8日，北京奥运圣火登上8844.43珠峰峰顶,新华社通过中国移动2.5G GPRS网络从地球之巅成功传回全球首张奥运圣火珠峰传递照片，成为刷新世界移动通信史的壮举。

2010年12月12日，中国移动采用我国具有完全自主知识产权的3G TD-SCDMA在珠峰绒布寺开通3G基站。

2013年6月11日，中国移动采用我国主导的4G TD-LTE在珠峰大本营开通4G网络。

2019年5月16日珠峰首个5G基站顺利开通。

2020年4月30日中国移动完成全球最高珠峰海拔6500米前进营地5G基站建设开通。