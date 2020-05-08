爱立信回应Open RAN政策联盟成立：支持开放性，但需基于3GPP标准

来自外媒的报道称，在研究Open RAN的发展过程时会发现，O-RAN联盟和TIP等组织的重点一直是开发开放标准和接口，然后通过试验活动对该技术进行证明。诸如降低网络成本和促进供应商竞争和创新之类的话题总是反复出现。

但是，随着本周Open RAN政策联盟（Open RAN Policy Coalition）的成立，一个一直潜藏于表面之下的问题已成为首要大事：除了典型的频谱拍卖和执行频谱规则之外，政府在提供政策指导方面的作用是什么呢？

Open RAN政策联盟执行董事Diane Rinaldo在一份声明中表示：“从当前的全球疫情蔓延可以看出，从安全和性能的角度来看，下一代网络部署的供应商选择和灵活性是必要的。通过推广开放接口标准化和开发的政策，我们可以确保不同参与者之间的互操作性和安全性，并可能降低新创新者的进入门槛。”

Open RAN政策联盟的创始成员企业有31家，包括：Airspan、Altiostar、AWS、AT&T、思科、康普、戴尔、Dish Network、Facebook、富士通、谷歌、IBM、英特尔、Juniper Networks、Mavenir、微软、NEC、NewEdge Signal Solutions、NTT、Oracle、Parallel Wireless、高通、乐天移动（Rakuten）、三星、西班牙电信（Telefonica）、US Ignite、Verizon、VMWare、沃达丰（Vodafone）、World Wide Technology和XCOM-Labs。

传统网络基础设施供应商爱立信、华为、诺基亚和中兴并未加入该联盟。他们的商业模式，也许简而言之，依赖于提供端到端技术堆栈，这与Open RAN的目标完全相反。

RCR Wireless News向爱立信征询了他们对此的理解。

回应全文如下：

“爱立信致力于为客户提供领先的技术，提供业界最具竞争力的无线网络解决方案。健壮和高性能的网络在全球疫情期间已被证明是关键的国家基础设施。我们支持开放性，并且产品架构需要不断演进，以支持开放接口和未来的大量用例。例如，今年我们将通过额外的虚拟化RAN解决方案来补充我们的高性能解决方案。”

“这种演进需要基于开放标准和3GPP建立的强大基础，3GPP标准支撑了全球采用最广泛采用的技术，拥有超过80亿移动用户。3GPP也是独一无二的，因为任何人都可以通过FRAND条款进入。这导致了一个竞争激烈且整合过的RAN市场。在行业的其他领域也可以看到类似的整合，包括操作系统、芯片和终端设备。此外，爱立信正在积极为O-RAN联盟和ONAP等组织做出贡献，以进一步推动创新，并通过一个强大的生态系统推动全球规模发展。”

“我们支持公开和公平的竞争。为了在5G竞赛中保持领先地位，美国和其他国家的政府应该通过技术无关（technology-agnostic）的政策来维持其基于市场的方式。政策制定者的重点应该放在通过频谱分配和消除网络部署障碍来加快5G部署上。美国的生态系统对5G至关重要，从芯片到应用一应俱全，爱立信正在与所有主要参与者共同合作。爱立信致力于与行业内所有相关参与者和联盟合作，在全球范围内进行创新，以造福整个行业。”