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像野火一样！苹果高管谈AirPods销量增长

2020/5/10 8:50:40来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月10日消息 据Macrumors报道，苹果产品营销副总裁格雷格·乔斯维克（Greg Joswiak）在Wired的一份新报告中说，AirPods的表现比苹果公司想象的要好。Joswiak指出，AirPods的销量增长“几乎像野火一样”

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Joswiak谈到了苹果公司对无线未来的愿景。苹果极具争议的一项决定是从2016年推出的iPhone 7和iPhone 7 Plus上开始将耳机插孔从其iPhone系列产品中移除，不过这也让苹果朝着无线蓝牙耳机发展。Joswiak说：“我们已经与斯坦福大学合作对3百种不同的耳朵以及耳朵的样式和形状进行3D扫描，以便设计出一种适用于广泛人群使用的单一尺寸解决方案。借助AirPods Pro，我们进一步研究了更多的耳朵形状。这使我们能够开发出一种可与三种不同的硅胶套结合使用的，适用于全球绝大多数人口的入耳式耳机”。

IT之家了解到，苹果最近公布了2020年第二季度的财务业绩，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）宣布已创下可穿戴设备的季度记录。在2020年的第一财季，库克还宣布，苹果的可穿戴设备类别创造了新的历史收入记录。值得注意的是苹果的可穿戴设备业务已达到了财富150强公司的规模

苹果的第一代AirPods 于2016年与iPhone 7和iPhone 7 Plus一同发布，而后苹果的第二代AirPods于2019年3月发布，而AirPods Pro则于10月底发布。

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关键词：苹果AirPods耳机

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