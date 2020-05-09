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浙江：快递企业征得收件人同意后方能放置智能快件箱

2020/5/9 18:13:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月9日消息 IT之家从浙江省邮政管理局了解到，为依法加强全省邮政快递行业监管，规范快件末端投递，保障快递服务质量，维护消费者合法权益，5月8日，浙江局印发《关于进一步强调末端投递要求的紧急通知》（以下简称《通知》），就寄递末端投递有关要求做进一步强调。

《通知》要求，要依法加强监管，促进服务不断提升。督促辖区寄递企业严格按照《快递市场管理办法》第十六条第四款“企业应当将快件（邮件）投递到约定的收件地址和收件人或者收件人指定的代收人”及《快递暂行条例》第二十五条“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收”，积极履行投递到约定收件地址或指定代收人的法定义务，且根据《快递服务标准第3部分》（GB/T27917.3-2011），需提供不少于两次的免费投递服务。

《通知》明确，对于使用智能快件箱进行投递的快递企业，要督促相关企业在投递前履行告知义务，征得收件人同意后方能放置在智能快件箱中。对于经两次投递后仍不能妥投，需放置在智能快件箱的快件，也需征得收件人同意，收件人不同意的，应予以退件处理。

《通知》强调，要加强近期消费者申诉处理工作，积极妥善处理末端投递相关申诉、投诉，对消费者反映的未经同意放置智能快件箱、二次收费等涉嫌违法问题，要充分发挥申诉、执法联动机制，及时予以依法处理。

浙江局表示，将严格加强末端投递管理，切实维护消费者合法权益，保障全省寄递渠道运行平稳有序、安全畅通。

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