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五菱宏光 MINI EV 新能源汽车开启预售：四座设计

2020/5/10 16:17:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月10日消息 五菱汽车近期宣布五菱荣光电动车正式上市，售价 8.38 万元起。除此之外，五菱汽车还宣布五菱宏光 MINI EV 新能源汽车开启预售，采用四座设计。主打代步车。新能源牌照不限行，一个车位可以停两台，支持家用220V补电，IP68级防尘防水，采用高品质锂电池，三电8年12万公里质保。将于5月28日正式开启预售。

IT之家获悉，外观方面，五菱宏光 MINI EV 新能源汽车仿佛是五菱宏光PLUS的缩小版，方正小巧的外观设计，看上去十分Q萌。具体来看，该车采用了宽阔厚重的车头，配合较多的直线条，看起来比较硬朗、规矩。同时，封闭式的前格栅配合两侧多边形的前大灯组以及下方贯穿式进气口，进一步提升其整体设计感。

动力方面，五菱宏光 MINI EV将搭载一台最大功率为27马力（20千瓦）的驱动电机。电池组方面，新车将搭载来自于华霆（合肥）动力技术有限公司的三元锂离子电池组，并提供两种容量版本，分别为144Ah和96Ah，而该动力电池系统额定电压均为96V。计算得电池组额定容量分别为13.82kWh和9.2kWh。公示信息显示，新车NEDC续航有170km和120km两种，其中前者的电池系统能量密度为110Wh/kg，后者为100Wh/kg。

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关键词：五菱电动汽车

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