三星Galaxy S20+ DXOMARK相机评分公布：118分，排名第十

IT之家5月11日消息 今天下午，DXOMARK公布了三星Galaxy S20+的相机评分——118分，排名第十。DXOMARK表示，拿下118分的三星Galaxy S20 +是⼀款摄像性能出⾊的智能⼿机，在许多方面，其图像质量都可媲美更昂贵的三星S20 Ultra。

在DXOMARK相机评分排行版中，三星Galaxy S20+以118分排名第十，与三星Galaxy S20 Ultra相差4分。

IT之家注意到，三星Galaxy S20+拍照得分127分，视频得分100分。相比之下，三星Galaxy S20 Ultra拍照得分132分，视频得分102分。

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