三星Galaxy S20+ DXOMARK相机评分公布：118分，排名第十

IT之家5月11日消息 今天下午，DXOMARK公布了三星Galaxy S20+的相机评分——118分，排名第十。DXOMARK表示，拿下118分的三星Galaxy S20 +是⼀款摄像性能出⾊的智能⼿机，在许多方面，其图像质量都可媲美更昂贵的三星S20 Ultra。
在DXOMARK相机评分排行版中，三星Galaxy S20+以118分排名第十，与三星Galaxy S20 Ultra相差4分。
IT之家注意到，三星Galaxy S20+拍照得分127分，视频得分100分。相比之下，三星Galaxy S20 Ultra拍照得分132分，视频得分102分。
DXOMARK总评：
倘若您想要找一款由老牌制造商所生产且价格要比高端旗舰机来得低的高端照相手机，那么三星Galaxy S20+ 肯定符合这些要求。S20+ 的四摄像头配置含括了专用的广角、超广角、变焦及散景传感器，而且在许多方面，其图像质量都可媲美更昂贵的三星S20 Ultra。S20+ 的超广角照和散景照尤其令人印象深刻，几乎在所有照明条件下所呈现出的曝光和色彩都非常出色。自动对焦准确且可靠，虽然有些过度锐化，但细节还是相当不错。
也就是说，相较于目前高端智能手机广泛所使用的先进处理技术，S20+ 所装置的1200万像素标准传感器，在噪点或纹理方面的表现都略逊一筹。S20+ 的变焦摄像头也颇为特别，具有6400万像素传感器、等效焦距29mm的镜头，为静态图像提供有效的数码变焦解决方案。高分辨率传感器让S20+ 可以加倍录制8K视频，如果您的影片需要那么高的分辨率，这是一大优点，不过，在拍摄静态的变焦照时，S20+ 就比不上具有长焦远摄镜头的机种。