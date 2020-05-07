祖孙三代掌控三星，“李氏王朝”真的会终结吗

译者注：三星集团实际掌门人李在镕(Lee Jae-yong)宣布，未来不再把三星经营权传给他的子女。他为何在此时公布这个决定？是真的“改过自新”还是“世袭制”已经难以实施？历经祖孙三代的“李氏王朝”会就此终结吗？质疑者称，这或许只是李在镕开出的一张空头支票，以博得同情心为日后行贿案法院的从轻判决做的一个铺垫。

李在镕道歉

以下是综合分析：

周三，51岁的李在镕举行了5年来的首次新闻发布会。这是一次公开道歉，他对于集团未能严格遵守法律和道德规范感到遗憾。李在镕道歉的原因有两个：一个是此前让他卷入贿赂丑闻的接班人计划，另外一个是三星高管阻止员工成立工会。

“三星辜负了社会的期望，甚至因为没有严格遵守法律和道德标准让人们失望，引发了担忧，也一直未与社会充分沟通。这些问题都源自我们行为失当，这是我的错，我再次致歉。”他说。

同时，李在镕公布了一个在内心隐藏已久的想法：不再把经营权传给子女。“我不会把公司控制权传给子女，我有这种想法已经很长一段时间，但一直不愿公布于众。我不会滥用与公司控制权继承有关的法律漏洞，或从事从道德角度来看可能被批评的行为。”李在镕称。

祖孙三代掌控三星

1938年，李在镕的祖父李秉喆(Lee Byung-chul)创建了三星，拉开了祖父三代掌控三星的序幕。创建初期，三星还只是一家杂货店，而现在已经发展成了全球最大的智能机、计算机芯片以及电子显示屏制造商。

上世纪80年代末，李秉喆去世，三儿子李健熙(Lee Kun-hee)成为三星新会长。1993年，李健熙提出了著名的“新经营宣言”：除了老婆孩子一切都要变。

祖孙三代

从李健熙开始，三星掌门人就成为了韩国特别调查组的调查对象。2008年，李健熙被韩国特别检察组控告逃税、违反信托、渎职3项罪名，判处三年徒刑，缓期五年执行，并处罚金1100亿韩元。他也因为诉讼辞去了三星会长一职。2009年，李健熙获得韩国总统李明博特赦，以帮助韩国申办2018年冬季奥运会。

2014年，李健熙因为突发心脏病入院，一直卧病在床。不过，他依旧是韩国首富，净资产达到17.6万亿韩元。

接班人丑闻

在李健熙失去行动能力后，其独子李在镕成为了三星实际掌门人。然而，他从父亲手中接过的不只有三星的事业，还有丑闻。

2016年，韩国曝出亲信干政丑闻，并导致总统朴槿惠被弹劾。李在镕也卷入了这桩丑闻。韩国检方调查三星是否通过行贿来换取韩国政府对于旗下两家子公司在2015年合并案的支持，从而巩固李在镕对于三星电子的控制权。

次年8月，韩国法院裁定李在镕向韩国前总统朴槿惠及其亲信崔顺实行贿88亿韩元(约合820万美元)，以换取政府对三星两家关键子公司合并的支持，此举对李在镕继承三星大业至关重要。法院一审判决李在镕5年监禁。韩国特别检察官朴英洙(ParkYoung-soo)原本要求法院判处李在镕12年监禁。双方都对判决不满，提起上诉。

李在镕被指控行贿

2018年5月，李在镕行贿案二审宣判。李在镕被判2年半有期徒刑，缓刑4年，当庭释放。去年8月，韩国最高法院对李在镕涉嫌行贿案作出终审判决，判处李在镕案发回重审。这意味着，李在镕面临再次入狱的可能。

引入职业经理人

李在镕称，三星将由职业经理人来管理，根据他们的才华而不是出身来挑选。他强调，不问性别学历国籍对外招贤纳才是他的责任和使命，让贤才怀着主人翁意识奋发工作肩负重任引领事业，才能让三星继续做三星。

今年3月，三星集团新成立的监督委员会建议李在镕就接班人计划、工会以及其他问题上致歉，承诺不会重复违反企业治理的行为。

李在镕在周三承诺，会废除三星的无工会政策。“从现在开始，我会确保三星不再实施无工会管理。我们会严格遵守与劳工有关的法规，并保障劳工3大基本权利。”他表示。

遗产税难以逾越

李在镕在2009年离婚，目前育有一儿一女，年龄分别为20岁和16岁，他们尚未参与三星事务。

新加坡国立大学教授张世真(Sea-Jin Chang)一直在研究三星历史，他认为李在镕的承诺似乎是“务实的”，因为韩国的遗产税使得创始家族越来越难以保持对其企业帝国的控制权。韩国法律规定，超过250万美元以上的遗产须缴纳50%的遗产税。当李健熙去世后，他的继承人们将面临近70亿美元的遗产税，

“李在镕曾经尝试多种方法来规避遗产税，但是都失败了。他已经意识到，下一代几乎不可能规避遗产税。”张世真称。

韩国法律规定，如果受益人成为家族企业的最大股东，那么遗产税税率将从50%提高至65%，是经合组织(OECD)中最高的。

空头支票？想要法院从轻发落

不过，李在镕的这一表态也遭到了质疑。企业治理专家们认为，这与其说是李在镕的道歉，还不说是他的一次法律辩护，因为李在镕行贿案已经发回重审，可能导致他面临漫长的牢狱之灾。

韩国国立首尔大学经济学教授朴善应(Park Sang-in，音译)表示，李在镕的表态缺乏停止其复杂的交叉持股的具体措施。数十年来，这种交叉持股巩固了李氏家族的控制权。

“这是张空头支票，二三十年后，没有方法兑现李在镕今天的承诺……我一点也不信。”朴善应称。

李氏家族虽然只持有三星集团旗舰子公司三星电子的大约5.8%股份，但是其他三星集团关联公司还持有15.4%的三星电子股份。李氏家族同样持有这些关联公司的权益。

一些批评人士指出，李在镕正试图利用放弃将管理权传给子女的说法转移公众对于其法律争议的注意力。

“如果他真的想放弃家族对于集团的控制权，他必须宣布如何减持三星实际控股公司三星物产的股份，就像比尔·盖茨出售微软股票一样。”韩国高丽大学商学院金融学教授Kim Woo-chan表示。

企业治理拥护者、律师Jisoo Lee表示，李在镕是否想真心改变他的管理风格，还需要更多时间来判断，但是李氏家族不会失去控制权。

“控制权永远会在李氏家族手中，直到公司倒闭。”他说。