新版华为 P30 Pro 发布：搭载谷歌 GMS ，银光霜新色，售价 5745 元

IT之家5月12日消息 华为从德国开始在欧洲正式发布了华为P30 Pro新版本。并且还附带了特殊的促销优惠标签。

华为P30 Pro新版本内置了谷歌GMS应用服务，并且该手机已在华为德国网站上列出。但是，根据清单，华为P30 Pro和P30 Pro新版本之间没有明显的变化。

华为P30 Pro新版本开放预购至5月31日。拥有黑色，极光和银光霜（新色）三种颜色选择。华为P30 Pro新版8GB + 256GB（标准）版本的价格为749欧元（约合人民币5745元），而此前普通版本（8GB + 256GB）的华为P30 Pro的价格为799.99欧元（约合人民币6136元）。

预购此手机的客户将免费获得Huawei FreeBuds 3耳机和Huawei Mini Speaker。华为P30 Pro新版本还包含以下捆绑包：

华为P30 Pro新版本+智能手表GT 2 42mm（玫瑰金）-848欧元

华为P30 Pro新版本+智能手表GT 2 46mm（黑色）-848欧元

IT之家此前报道，华为P30 Pro新版本配备水滴屏设计，6.47英寸OLED FHD +（2340 x 1080）显示屏。它配备了7nm 的麒麟980处理器，并由8GB+256GB内部存储以及microSD扩展支持。

该手机具有四摄像头系统，其中包括40MP（广角镜，f/1.6光圈，OIS）+ 20MP（超广角，f/2.2光圈）+ 8MP（远摄，f/3.4光圈，OIS） ）+ ToF相机。它具有前置32MP f/2.0光圈相机。

华为P30 Pro新版本支持4200mAh电池，可通过40W SuperCharge和15W无线快速充电进行充电。手机配有屏幕指纹传感器。

我们尚未确认华为P30 Pro新版本手机的EMUI版本，但由于它支持谷歌GMS，因此该手机可能会随EMUI 9.1（Android 9）首次亮相，并可以升级到EMUI 10。