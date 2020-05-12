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印度 Q1 高端智能手机销量排行：苹果 iPhone 11、一加 7T、iPhone XR

2020/5/12 10:59:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月12日消息 根据CounterPoint Research发布的报告，三星手机印度出货量市场份额为34%，已成为印度最畅销的高端智能手机品牌。iPhone 11占据高端智能手机总出货量的17%，苹果位居第二。一加手机品牌已跌至印度的第三位。

根据CounterPoint报告数据，可以推测诸如三星Galaxy S10 Lite，Galaxy Note 10 Lite和高端Galaxy S20系列之类的智能手机对销售增长的贡献最大，从而帮助三星重新夺回印度高端手机细分市场的头把交椅。但是，该报告预测，由于疫情印度全国范围内封锁，三星第二季度的业绩不会像第一季度那样令人印象深刻。

IT之家获悉，虽然三星目前在高端智能手机细分市场中排名第一，占有55%的份额，但在超高端智能手机（售价大于45000印度卢比，约合人民币4207元）方面，苹果仍然是第一品牌。iPhone 11令人印象深刻的销售数字是苹果成功的关键原因。

正如CounterPoint报告所说，一加落后于三星和苹果的原因是，其在高端市场的份额下降到8%。该报告将一加份额下降归因于许多用户推迟购买，等待OnePlus 8系列发布。

2020年Q1，印度高端智能手机机型出货量中，苹果iPhone 11排名第一，份额为17%；一加7T排名第二，份额为11%；苹果iPhone XR排名第三，份额为9%。

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关键词：iPhone 11一加7TiPhone XR

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