车主曝特斯拉Model 3行驶途中方向盘脱落：车刚买了一个月

IT之家5月12日消息 近日国外特斯拉Model 3车主Jason Tuatara爆料，自己4月26日开着Model 3倒车时，方向盘突然掉了下来，好在没有发生什么事故，他顺利地将车停了下来。

这让Jason Tuatara非常震惊，因为他的Model 3刚刚买了一个月而已，于是他在Twitter将这件事公之于众。Tuatara向特斯拉和马斯克喊话，担心车的其他部分也会掉下来，特斯拉能否调查一下，为什么刚满1个多月的车会出现这种情况！

最后，Tuatara联系到了特斯拉公司的相关人士，对于发生的事情，她表示非常惊讶，这位女士说，她以前从未听说过这种情况。特斯拉在90分钟内就将车取走了，并且给了Tuatara一辆车龄一年的捷豹车作为临时代步车。

特斯拉用了24小时将Model 3修好并归还给了Tuatara，据悉，特斯拉方面称，方向盘没有用螺栓固定在车体上，他们正在调查在生产过程中发生了什么问题，英国的驾驶与安全标准机构也在做全面调查。

IT之家了解到，特斯拉到目前为止还没有对这一事件发表评论，特斯拉的品控一直被人所诟病，就在上个月，一位新的特斯拉Model Y车主发布了一段视频，详细描述了一些出厂时的缺陷，包括轮毂和内饰板有划痕，头顶板有廉价的外观，以及一个断裂的插销。