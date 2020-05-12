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马来西亚菲律宾产能跟不上，分析师预测后半年Switch还缺货

2020/5/12 19:44:24来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家5月12日消息 根据外媒彭博社援引知情人士的消息，由于马来西亚和菲律宾基于抗疫形势实行的封锁，任天堂Switch游戏主机的一些必要组建产量可能受到影响，可能会进一步限制今年的销售。

IT之家了解到，马来西亚是Switch电路板的主要供货地，而菲律宾则主要负责提供与这些PCB电路板相连的无源组件。为了遏制新型冠状病毒肺炎的传播，两国不得不限制商业活动和旅行。马来西亚于5月4日正式放宽了对大部分经济活动的限制，但是由于缺乏准备，各州仍然存在延迟。

这些限制将使任天堂在本财年中很难超过其预计的1900万台Switch销量目标，做出该预测后，任天堂的股票在周五出现下滑。

尽管Switch的热度在不断提高，但本财年NS的销量将比上一财年的2100万有所下滑，这也是很可能会发生的事情。古川俊太郎在周四的财报电话会议上表示，全部产能能否恢复，很大程度上取决于疫情的发展，如果情况没有改善，任天堂可能不得不推迟发布某些游戏和服务。

古川俊太郎说：“我们预计Covid-19对我们生产的影响将在夏天消失。”

Ace研究所分析师安田秀树表示：“库存可能会在夏季恢复，但由于任天堂将无法在购物季生产足够的产品，到年底，Switch可能还会再次出现短缺。”

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关键词：Switch任天堂

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